НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ!

Этот случай может послужить основой для сценария фильма - катастрофы. Фильма о том, как одиночество, боль от потери близких, беспомощность перед стихией и голод всё же не сломили Человека.

14 октября в Охотском море возле села Усть-Хайрюзово Тигильского района рыболовецкий траулер «Ангел» поднял на борт катамаран, на котором был один живой мужчина - Михаил и еще двое мёртвых – подросток и его отец.

Их искали больше двух месяцев – после того как 9 августа они отправились с Шантарских островов на Сахалин.

Два месяца в море. Сегодня Михаил находится в реанимационном отделении больницы Магадана. Он в сознании, но максимально истощён как морально, так и физически. За 67 дней, проведённых в море, он похудел на 50 кг.

Пока подробности всей истории не известны. Но общую картину Михаил рассказал.

По предварительной информации, 4 августа 2025 года в Южно-Сахалинске он встретил своего брата Сергея вместе с его 15-летним сыном Ильёй, которые прибыли из Улан-Удэ.

На пикапе они отправились на север острова, в село-порт Москальво. Там оставили машину, запаслись припасами на неделю и на надувной лодке катамаранного типа «Байкат 470» выдвинулись через Сахалинский залив в район мыса Перовского.

5 августа Илья позвонил маме и сказал, что они выйдут на связь 6 августа. Однако планы нарушила цепь событий. Сначала на судне сломался мотор. В это время от берега путешественников отделяло всего 60 километров. Мужчины хотели догрести, но весло сломалось. Затем они потеряли якорь.

Судно всё дальше относило в Охотское море. При этом мимо них проходили лодки и корабли, в небе пролетали вертолёты. Мужчины подавали сигналы бедствия, братья стреляли из сигнальных ракетниц, потратив больше 10 штук, но привлечь к себе внимание им так и не удалось.

С собой у путешественников были концентраты, лапша быстрого приготовления и консервированный горох, которого было больше всего. Иногда удавалось поймать рыбу. Пили дождевую воду, которую удавалось собирать буквально по каплям.

Однако, 15-летний Илья почти ничего не ел, и через полтора месяца в море, 18 сентября, он умер.

После этого его отец сошёл с ума – Сергей плакал, кричал и прыгал в воду. Михаил доставал его из воды, обогревал, пытался накормить, но тот отказывался. Через 10 дней Сергей также скончался.

Со слов самого Михаила Пичугина, единственное, что ему помогло выжить, – мысль о том, что его дома ждут мама и дочка.

Тела родных для него людей Михаил сохранил. Он привязал их к лодке, чтобы их не снесло во время шторма.

Сегодня поданному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Рыболовный траулер «Ангел», спасший блуждавший в море катамаран, прибыл в Магадан, где сразу же начались следственные действия.

По данным СМИ, Михаил Пичугин может получить срок, если выяснится, что он не снабдил судно всем необходимым.

Фото взяты из открытых источников, ТГ-канала kamchatkalife