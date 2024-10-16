Студенты Московского технологического института ознакомились с выгодами от переезда на Камчатку для работы и жизни

14-15 октября интерактивная выставочная экспозиция «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» была представлена студентам РТУ МИРЭА, сообщили ИА «Камчатка» в администрации региона. Они узнали о востребованных профессиях в ДФО, действующих социальных программах и мерах поддержки, а также продегустировали местную продукцию.Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж сказал, что мероприятия «Дни регионов Дальнего Востока – 2024» в МИРЭА должны служить точками притяжения для студентов, помогая им осознавать уникальные карьерные перспективы в дальневосточных регионах.

Гости выставки могли совершить виртуальное путешествие в любой регион, зарегистрироваться для участия в «Большом дальневосточном квесте» и Всероссийском конкурсе «Дальний Восток – Земля приключений». Каждый второй студент изъявил желание посетить дальневосточный регион и выиграть путешествие.

Дальний Восток привлекает студентов не только как туристическое направление. В этом году студенты участвовали в экологических экспедициях, помогали в благоустройстве, научной работе и очистке заповедников.

Елизавета Бабкина, заместитель начальника управления по воспитательной и социальной работе, директор центра содействия добровольчеству, туризму и студенческим отрядам РТУ МИРЭА, сообщила, что цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» стартовал 30 сентября и продлится до 1 ноября.

Проект реализован при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив». Полная программа мероприятий на сайте.