Житель Камчатки нанёс удар в спину своему собутыльнику, используя заточку

В Петропавловске-Камчатском городском суде вынесли обвинительный приговор в отношении 51-летнего мужчины, который ранее уже имел судимости, сообщили ИА «Камчатка» в краевой прокуратуре.

«В апреле 2024 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим знакомым из-за того, что тот якобы неуважительно разговаривал с девушкой. Желая проучить потерпевшего, он избил его, а затем взял в руки заточку, изготовленную ранее, и ударил ею в спину. На следующий день злоумышленник всё же вызвал скорую помощь для пострадавшего, представившись свидетелем произошедшего», — сообщили в ведомстве.

В ходе следствия и судебного заседания фигурант не отрицал своей причастности к совершённому преступлению, но настаивал на том, что находился в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), вызванного поведением потерпевшего. Однако государственный обвинитель опроверг эту версию, основываясь на доказательствах, собранных по делу.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.