Роковые блинчики. Массовое отравление в школьной столовой Камчатки

Только 21 октября ученики средней школы №1 города Елизово Камчатского края вернутся с незапланированных каникул к полноценному обучению. Из-за массового отравления в школьной столовой, которое произошло 10 октября, образовательное учреждение закрыто на карантин.

С момента рокового завтрака маленькие пациенты один за другим поступали в инфекционное отделение Елизовской районной больницы с острой кишечной инфекцией. Не сразу, а на протяжении нескольких дней. Всего госпитализированы 35 человек – 34 школьника (ученики 1, 7, 8 и 9) классов и учитель, мама одного из учеников.

Часть детей были в тяжёлом состоянии, их пришлось откачивать в реанимации.

Сообщается, что сейчас все пациенты стабильны и идут на поправку. Ещё шесть человек находятся на амбулаторном лечении. Всех контактировавших с заболевшими медики на всякий случай тоже взяли под наблюдение.

Причиной отравления сорока человек в Роспотребнадзоре пока называют сальмонеллу. Сотрудники ведомства отобрали смывы с объектов окружающей среды, пищевые продукты, биоматериал от заболевших и персонала пищеблока. По предварительным результатам лабораторных исследований, в одном продукте и биоматериале пациентов обнаружены бактерии сальмонеллы.

В день госпитализации в школьной столовой дети ели блинчики с ветчиной, рыбные пельмени и груши. В каком именно продукте находилась опасная инфекция — пока не сообщается. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

За дни карантина специалисты Роспотребнадзора возьмут дополнительные пробы и проведут дезинфекцию помещений.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отмечал, что по итогам проверок будут приняты меры ответственности для должностных лиц, допустивших массовое отравление учеников.

Как организовано школьное питание

Массовое отравление в школьной столовой — повод поинтересоваться, как в целом на Камчатке организована система питания учеников, кто контролирует качество и безопасность. Вот что удалось узнать в министерстве образования Камчатского края.

Там отметили, что организация питания школьников возлагается на сами школы (согласно статье 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).

В 105 школах Камчатского края еду готовят непосредственно работники школьных столовых. В 6 школах прибегают к услугам сторонних организаций общепита (аутсорсинг). Основные поставщики услуг по организации горячего питания — ИП Чиботэрикэ Светлана Ивановна и ООО «Еда – Есть». Также в Вилючинском городском округе функционирует комбинат школьного питания.

Поставщиками продукции в образовательных организациях являются только товаропроизводители Камчатского края, отметили в минобразования региона.

Кто контролирует качество

Контроль за организацией горячего питания и качеством приготовления пищи проводится управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю. Родители тоже имеют право проверить, чем их ненаглядных кормят между уроками. Но только в особом порядке.

«Ежемесячно родительская общественность организует мероприятия родительского контроля в очной форме с посещением школьных столовых с учётом санитарно-эпидемиологических норм и требований. Порядок проведения родительского контроля регламентирован локальными актами образовательных организаций. Родители для участия в мероприятиях родительской комиссии по контролю питания в школе могут обратиться к администрации образовательного учреждения», — сообщили в минобразования региона.

Насколько мы поняли, посетить школьную столовую в любой момент и по личной инициативе отобедать тем, чем потчуют их детей, родители не могут. А ведь если бы могли, то, глядишь, и не создалось бы никакого коллапса в инфекционке ЕРБ.

Кутье и тушёной капусте сказали «нет»

В общеобразовательных организациях региона используется типовое 20-дневное меню для детей возрастных категорий 7-11 и 12-18 лет, разработанное АНО «Институт отраслевого питания» (г. Москва) с учётом климатических особенностей для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В минобразования удивили: меню разработано с учётом детских предпочтений. «Исключены блюда, которые не пользовались популярностью у детей (сладкий плов, тушёная капуста, лапшевник, печеночные оладьи). Добавлены разнообразные блюда из мяса: запеченное мясо, плов из говядины/птицы, пельмени мясные или рыбные, вареники с творогом. С каждым приёмом пищи дети получают свежие фрукты: яблоки, груши, бананы, виноград, киви. Расширен ассортимент блюд в меню школьного питания за счёт продуктов с богатым содержанием витаминов, полноценного белка, полиненасыщенных жирных кислот и клетчатки».

Особое внимание уделено разнообразию ассортимента блюд из рыбы. «В дополнение к рыбным котлетам, супам и запечённой рыбе появились салаты с сельдью, кальмаром, винегреты с морской капустой, рыбные пельмени и биточки из рыбы и кальмара. В питании детей используется рыба семейства тресковых (минтай, треска) и лососёвых пород», — рассказали в министерстве.

Сколько стоит школьное питание

Для учеников 1-4 классов средняя стоимость горячего завтрака составляет 141,59 рублей, горячего обеда — 200,62 рублей. Для 5-11 классов горячий завтрак стоит в среднем 172,55 рублей, обеда — 216,56 рубля. Средняя стоимость 2-разового питания по региону – 365,66 рублей, 3-разового питания – 451,14 рублей.

Региональным законодательством (Закон Камчатского края № 390) предусмотрены меры социальной поддержки школьников из многодетных и малоимущих семей; из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалиды; из числа беженцев и вынужденных переселенцев; из семей участников СВО.

Также все ученики начальной школы с 1 по 4 класс по поручению президента РФ обеспечены бесплатным горячим питанием за счет средств субсидии из федерального бюджета. Первая смена получает бесплатные завтраки, вторая смена – обеды.

Кто виноват и что делать?

Ответ на первый из главных русских вопросов дадут после окончания всех проверок и по результатам уголовного расследования. А что уже сейчас на Камчатке сделано для того, чтобы дети вновь массово не отправились на инфекционные койки? Ответа на этот вопрос нет, а все его очень ждут.

Массовые отравления в столовых школ и летних лагерей по всей России поражают частотой и масштабами. Только в этом месяце помимо случая в елизовской школе № 1 с четырьмя десятками пострадавших в школьных столовых отравились 20 детей в Екатеринбурге, около 30 детей в Якутии. А если учитывать не только детские организации, но и общепит в целом, картина выглядит ужасающей.