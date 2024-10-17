В Петропавловске-Камчатском возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации 60 иностранных граждан

В ходе расследования было установлено, что подозреваемая с января 2022 года по сентябрь 2024 года незаконно регистрировала иностранных граждан в своей квартире, сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе полиции. При этом у неё не было намерения предоставлять им жильё. Также выяснилось, что иностранцы получали информацию о возможности незаконной регистрации в России друг от друга и в каждом случае передавали подозреваемой вознаграждение.

«Отдел дознания ОП №2 УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому возбудил уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трёх лет. Подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении.

Полиция напоминает, что за фиктивную регистрацию иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в России предусмотрена уголовная ответственность по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.