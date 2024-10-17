Подарок ко Дню города от «ННК-Камчатнефтепродукт»

Утром 17 октября автомобилисты Петропавловска-Камчатского увидели на АЗС новые ценники. Пока город спал, произошло уже одиннадцатое с начала 2024 года повышение цен на автомобильное топливо. Прошлый рекорд количества удорожаний в год «ННК-Камчатнефтепродукт» поставил в 2021-м году, поменяв ценники десять раз.

В этот раз цена на АИ-98 буквально взорвалась: марка подорожала сразу на 3 рубля, теперь литр «элитного» бензина стоит 72 рубля 54 копейки.

Самых ходовой бензин, АИ-92 вырос в цене на 31 копейку, теперь его цена 61 рубль 66 копеек за литр.

АИ-95 подорожал на 28 копеек, стоит 66 рублей 28 копеек.

Дизельное топливо выросло в цене на 26 копеек, цена литра — 78 рублей 78 копеек. Красота в симметрии!

Почему более дешёвый в себестоимости дизель давно сравнялся, а затем и превзошёл в рыночной цене АИ-98, никто толком не объясняет. Хотя всё и так понятно: «хитрые» камчатские автомобилисты начали покупать дизельные машины, чтобы ездить дёшево и сердито. Но топливные магнаты не дали себя провести и все запасные ходы перекрыли.

В предыдущий раз в этом году автотопливо на Камчатке дорожало 28 сентября, а до этого — 24 августа. Ценники на бензин и дизель в крае меняются со скоростью картинок в игровом автомате. А с ними тотально дорожают абсолютно все товары и услуги в регионе. Цены на немногочисленную «социальную» категорию продуктов власти искусственно удерживают, но лишь на какое-то время. По-другому не получается — берет своё транспортная, она же топливная составляющая себестоимости, которая безудержно растёт по воле топливных монополистов. В прошлом товаропроизводителям удавалось экономить за счёт сельскохозяйственной и транспортной техники, работающей на дешевом дизеле, но сейчас им выгоднее перейти на 98-й...

Следующий год также не обещает ничего хорошего. Власти планируют увеличение в стране акцизных сборов на бензин и дизельное топливо. Речь идёт об их повышении с 2025 по 2027 год включительно, но только на величину предполагаемой инфляции. В частности, со следующего года акцизы на продукцию должны повыситься на 4,7 процента.

Вместе с тем экономисты говорят, что бензин взлетит в цене уже в начале 2025 года. Ожидается подорожание на 10%, сообщила доктор экономических наук Тамара Канделаки. «Текущая цена на бензин на АЗС уже включает в себя маржу продавцов, которая соответствует нынешней ситуации. Но после Нового года, с ростом налогов, неизбежно вырастет и цена на заправках», — пояснила Канделаки в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Но в этом-то году акцизы не повышались, а серьёзные проблемы с ценами на бензин и дизельное топливо то и дело возникают по всей России. Какие-только объяснения не даются этому явлению. Эксперты пришли к выводу, что в последний раз реальными причинами оказались закрытие автозаправок для намеренного создания искусственного дефицита, а также «серый» экспорт топлива (продажа горючего за рубеж по более высокой стоимости, чем оно покупалось на внутреннем рынке), который составил несколько миллионов тонн.

Кстати, в Петропавловске-Камчатском тоже отмечена тенденция к сокращению количества АЗС. Владельцы автозаправок говорят, что их давит ценами «Камчатнефтепродукт». Разница в цене с заправками монополиста составляет порядка 8-9 рублей с литра.

Где же та самая альтернативная возможность для жителей Камчатки и для бизнеса покупать недорогое автотопливо, которую обещал создать экс-губернатор Илюхин, а вслед за ним об этом рассуждал и действующий глава региона? Если это невозможно, так и скажите.

И если всё так безнадёжно, то какой смысл в существовании федерального антимонопольного ведомства с его территориальными управлениями, в том числе в Камчатском крае, задаются вопросом наши читатели. Все и так знают, что региональный УФАС проводит еженедельный мониторинг стоимости топлива «ННК-Камчатнефтепродукт». То есть уже очень много лет цены на автотопливо непрерывно скачут вверх не сами по себе, а под строгим надзором УФАС. Ну хоть какая-то работа.

Сергей СЕМЕНОВ