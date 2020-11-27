Марина БЕЛЯЕВА: собирательница и хранительница уходящей культуры

Наша землячка Марина БЕЛЯЕВА стала лауреатом Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации» в номинации «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России». Вручение премии на минувшей неделе прошло в музыкальном театре «Геликон-опера» в Москве.

Жизнь на чемоданах

Биография Марины Беляевой неразрывно связана с камчатской этнокультурой. В течение 22 лет Марина Евгеньевна служила артисткой балета в знаменитом ансамбле «Мэнго», но успела приобрести немало профессий. С 2011 года она возглавляет отдел по сохранению нематериального культурного наследия в Камчатском центре народного творчества, собирает по крупицам знания, сказания, песни, обряды, традиции прикладного искусства коренных народов полуострова. Носителей культуры становится меньше с каждым днем, и если не сберечь это сегодня, то уже завтра не останется и следа. Марина, увешанная записывающей аппаратурой, со своими коллегами колесит по всему большому полуострову и фиксирует все, что еще уцелело.

В результате этих экспедиций, например, были изданы 15 дисков только с родовыми песнями камчатских аборигенов. А всего с 2009 по 2019 годы состоялось 35 экспедиций в 35 сел и поселков Камчатского края. Беляева и сотрудники отдела объездили весь север, Быстринский и Мильковский районы. По итогам выпущено более 30 сборников, 1 600 дисков с аудио- и видеозаписями родовых мелодий, сказок, горлового пения, всевозможных обрядов, элементов творчества мастеров прикладного искусства.

Особенно сложным и насыщенным выдался 2019 год: Марина Евгеньевна с коллегами отработала 6 экспедиций. «Как чувствовали, что в следующем году помешает коронавирус, и мы никуда не выберемся», – шутит этнограф.

А в перерывах между этими выездами – столько же командировок на «материк», в том числе в роли члена жюри Всероссийского фестиваля-конкурса самодеятельных коллективов, где камчатский «Нургэнэк» взял гран-при.

Марина Беляева – член экспертного совета российского комитета по сохранению нематериального культурного наследия при комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Неоднократно пришлось выезжать на совещания, где обсуждались важные вопросы ведения электронного каталога объектов нематериального культурного наследия, их паспортизации. Что это значит?

«Например, праздник Хололо, который вошел в каталог таких объектов. На него собирается досье, как на человека, – объясняет Марина Беляева. – Я ищу все упоминания о нем от первых исследователей, которые что-либо записывали об этом празднике, как его обнаружили, в каком состоянии он сейчас. Я езжу в экспедиции и вижу, что сегодня собой представляет традиционная культура во всех ее видах и жанрах на Камчатке. Потом пишу – жив обряд или нет, реконструкция это или истинное, какие обряды ушли и какие остались».

Пласты нелегкого труда

На Марине Евгеньевне и ее отделе лежит сложнейшая научно-исследовательская работа. Поехать, найти, зафиксировать – только половина дела. После начинается тяжкий труд – расшифровка и систематизация материалов. А затем издаются сборники под рубрикой нематериального культурного наследия, в которых размещены статьи не только Марины Беляевой, но и привлеченных работников культуры и образования из камчатской глубинки. Старожилы нередко приносят старые книги, аудио- и видеопленки, а специалисты отдела ведут их оцифровку, расшифровку материалов, монтаж.

Еще один пласт работы – актуализация культурного наследия. Камчатский центр народного творчества проводит большой фестиваль «Золотые родники», который несколько лет назад получил статус межрегионального благодаря Беляевой и ее коллегам.

«А затем родился большой проект «Традиции предков, новый век», куда вошли три мероприятия – фестиваль «Золотые родники», фестиваль традиционных ремесел и художественных промыслов «Мастера земли Уйкоаль», и завершается проект праздником Алхалалалай», – говорит Марина Евгеньевна.

Чтобы рассказать о самобытных мастерах, творческих мастерских камчатского севера, совместно с художественным музеем был придуман проект персональных выставок мастеров и мастерских из глубинки. Такие выставки самих художников воодушевляют на дальнейшее творчество. И видны результаты: появляются новые мастера, перенимающие традиции уходящих поколений. В 2019-м фестиваль «Мастера земли Уйкоаль», который обычно проходит в Петропавловске, впервые «выехал» в Палану, а в результате при центре детского и молодежного творчества была создана мастерская, которая обучает юное поколение традиционному искусству.

В 2020 году этот фестиваль проходил в онлайн-формате. Но мастера из Паланы приехали в краевой центр, провели мастер-классы в прямом эфире в «Инстаграме». После, посмотрев статистику, сотрудники отдела нематериального культурного наследия увидели, что за эфиром следила не только Камчатка, но и Москва, Санкт-Петербург, страны СНГ, США.

Сотрудники отдела находят время и для повышения и демонстрации собственного мастерства. Например, в этом году они приняли участие во всероссийском фестивале творчества «От чистого истока» и получили специальный приз от арктического центра с подписью Артура Чилингарова – за сохранение традиций. Такой награды был удостоен небольшой видеофильм «Обряд заманивания рыбы». А затем участвовали во всероссийском издательском смотре, где неожиданно для себя победили в номинации «Социальные сети».

«На своей странице в «Инстаграме» мы рассказываем о сотрудниках нашего отдела, – говорит Марина Беляева. – Каждый из них – глубокий специалист в своем деле. Рассказываем о командировках и экспедициях с другой стороны, о том, что остается за кадром. Я искренне радуюсь тому, что у меня есть такая команда – молодая, многонациональная, высокопрофессиональная. Всего нас – пять человек, объединенных одной идеей и любящих Камчатку».

Завтра будет поздно

Кропотливый труд отдела нематериального культурного наследия невозможно переоценить. Уходят люди, а вместе с ними и часть традиций. «Много самобытных мастеров ушло от нас в прошлом и в этом году, – говорит Марина Беляева. – Экспедиции были нужны и для того, чтобы успеть записать их рассказы, запечатлеть результаты творчества».

Мастера передали то, что смогли и успели. «Поколение 50+ еще немало знает, шьет, выделывает. Я призываю их объединяться в небольшие сообщества, открывать совместные мастерские, чтобы было куда прийти молодым перенимать опыт. Но на самом деле ситуация катастрофическая. В оленеводческих звеньях мало коренного населения, соответственно, нет и сырья – оленьих шкур. Предприятия ими не делятся, нельзя достать даже за деньги. Нет рыбы. Уходит традиционная хозяйственная деятельность, а на ней завязан язык, вся терминология. Забывается, соответственно, и вся технология выделки шкур», – рассказывает этнограф.

В Ачайваяме сотрудникам отдела повезло: удалось запечатлеть на видео процесс выделки оленьей шкуры. В течение двух недель съемка велась от этапа добычи шкуры до покраски. Есть в архиве и запись изготовления кухлянки, а сама мастерица уже ушла из жизни…

«За время экспедиций даже нам, сотрудникам отдела, невозможно попасть в табун, – говорит Марина Беляева. – За последние годы мне это удалось только единожды. А когда-то было проще попасть к оленеводам, у которых еще бытуют аутентичные, древние обряды оленных коряков».

Сейчас отдел проводит конкурс сказок на языках коренных народов Камчатки. Собирая анкеты, Марина Беляева пришла к печальным выводам: «На конкурс заявилось старшее поколение, почти нет молодежи, а дети не подали заявки и вовсе. Если не начать сегодня, мы можем полностью утратить национальные языки камчатского севера».

Касается это и обрядовых праздников, от аутентичности которых, как выяснилось, еще что-то осталось.

«Хололо в Тигильском районе проводят не работники культуры, а семьи, где хозяину удалось в течение года хорошо поохотиться, а осенью мама или бабушка принимают решение, что в семье нужно провести праздник, посвященный всем добытым зверям, чтобы отблагодарить животных, – рассказывает Марина Беляева. – Эта традиция еще жива в Тымлате и в Лесной. Но и там праздник проходит в усеченном формате, потому что много обрядовых звеньев утрачено».

В 2020 году Корякскому округу исполняется 90 лет. Марина Беляева с сотрудниками отдела собираются в очередную экспедицию, на сей раз в Палану – запечатлеть праздник, найти новых интересных людей и пополнить архив культурного наследия Камчатки.

Мария ШУПЕНИК

«Работа Марии Евгеньевны связана не только с организацией обрядовых праздников, но и с проведением научно-исследовательских работ в области культуры Камчатки в ее современном состоянии. В 2011 году в Камчатском центре народного творчества был создан отдел сохранения нематериального культурного наследия, его главная задача – выявление и паспортизация уникальных культурных явлений, носителей подлинных традиций. Несомненно, эта работа важна для сохранения истории полуострова для будущих поколений», – отметил врио министра культуры Камчатского края Владимир Пегуров.

Всероссийская общественная премия «Гордость нации» в этом году проводилась впервые. Проект реализуется Ассамблеей народов России с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества при поддержке Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Общественной палаты РФ, Государственной Думы РФ, Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Москвы.