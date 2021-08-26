Нарастает активность вулкана Шивелуч на Камчатке

Активность вулкана Шивелуч на Камчатке нарастает. Происходят крупные обвалы раскаленного материала с образованием лавин, сообщил сотрудник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук.

«Вулканическая активность Шивелуча продолжает нарастать. Над юго-восточной кромкой кратера постоянно наблюдается свечение. Периодически происходят небольшие обвалы и раскалённые лавины по южному и юго-восточному склону купола. До 4 раз за ночь происходят крупные обвалы с образованием лавин и пепловых выбросов», - рассказал Юрий Демянчук.

Ученый отметил, что нахождение в районе Шивелуча сейчас чрезвычайно опасно для людей. Однако предупреждения не останавливают туристов от посещения вулкана. «Люди приезжают посмотреть на извержение, не осознавая, какому риску себя подвергают. От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри потока может достигать 800 градусов Цельсия. Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы» – сказал Юрий Демянчук.

Активность вулкана Шивелуч резко возросла после землетрясения, произошедшего 29 июля 2021 г. в районе полуострова Аляска (М = 8.2). Лавовый обелиск, формировавшийся в кратере вулкана с начала этого года, разрушился, на его месте выжимается магматический материал. В любое время может произойти разрушение лавового купола, пепловая колонна может подняться на высоту до 12 тысяч метров.

Сотрудниками Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН ведется непрерывный мониторинг активности вулкана Шивелуч.

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 км от п. Ключи и 450 км от г. Петропавловск-Камчатский. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.