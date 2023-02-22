​На перекладных: что будет с оптимизированной маршрутной сетью в Петропавловске-Камчатском

Всего с 1 января в Петропавловске отменены четыре муниципальных маршрута: № 17 (ул. Дальневосточная – ТЭЦ-2); № 18 (ДК СРВ – школа № 32); № 19 (10 километр – Центральный рынок) и № 25 (ул. Ларина (конечная) – Аллея флота). Изменение движения коснулось и десяти маршрутов практически во всех районах города.

Жители краевого центра обеспокоены: теперь для того, чтобы добраться в некоторые районы города, необходимо пересаживаться из автобуса в автобус, при этом иногда переходя на другие остановки на леденящем ветру. В результате расходы населения увеличились, а комфорта стало меньше, что особенно больно ударило по пожилым людям. Можно ли еще что-то исправить? И как в целом меняется ситуация с пассажирскими перевозками в Петропавловске?

В рамках программы «Разъясняем. Камчатка» в этой теме помогли разобраться заместитель руководителя управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа Екатерина Ковальчук и представитель ООО «Джемини-Авто», депутат Законодательного собрания Камчатского края Павел Сайдачаков.

Как пояснила Екатерина Ковальчук, оптимизация маршрутной сети происходит во всех регионах России, а связано это с изменением федерального законодательства.

« До 2015 года на федеральном уровне не было единого правового акта, регламентирующего взаимодействие органов власти с организациями, осуществляющими пассажирские перевозки, – пояснила представитель мэрии. – Каждый муниципалитет руководствовался своей нормативной базой. В основном это сводилось к конкурсам на право заключения договоров на осуществление пассажирских перевозок. Мы помним, что некоторые перевозчики в нарушение норм выходили на маршруты и без конкурсов. Но с 2015 года, с принятием федерального закона № 220-ФЗ, изменилась вся организация транспортного обслуживания и создала некий единый стандарт общественного транспорта».

Целью маршрутной реформы Екатерина Ковальчук назвала формирование оптимальной маршрутной сети с точки зрения баланса спроса и предложения.

« И работа транспорта должна быть экономически целесообразна, и качество обслуживания не должно страдать, – отметила она. – Важно было исключить дублирующие маршруты, изменить соответственно этому другие маршруты и их расписание для повышения качества обслуживания, обновления подвижного парка и т. д.»

В преддверии нововведений сообщалось об исследованиях пассажирских потоков. Кто и для чего их выполнял?

« Исследования проводила организация «СтройИнвестПроект» (зарегистрированный в Москве российский холдинг. – Ред.), выбранная по результатам конкурса. Часть исследований пассажиропотока проводилась автоматизированно – изучались видео, полученные от перевозчиков с камер видеонаблюдения, установленных в салонах автобусов, а также камер уличной дорожной сети. Пассажиропоток считали и сотрудники-счетчики на остановочных павильонах и в автобусах. Также мы анализировали все поступавшие к нам с 2019 по 2021 годы обращения. Кроме того, проводится социологический опрос через сайт администрации и соцсети. Так выявлялись маршруты неэффективные и низконаполняемые», – рассказала замруководителя управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства.

«Решение окончательное и бесповоротное»

Итак, добраться до точки назначения без пересадки многим горожанам стало сложно либо невозможно. Людей волнует: будут ли вводить дополнительные маршруты, а быть может, некоторые из упраздненных все же вернут?

« Нет, маршрутная сеть оптимизирована и сформирована, – заявила Екатерина Ковальчук. – Мы продолжаем проводить мониторинг пассажиропотока, принимаем обращения граждан, продолжает работать наша горячая линия. На основании этого, возможно, будет корректироваться расписание маршрутов. Но введение дополнительных маршрутов не планируется».

Например, к ненужным отнесли маршрут № 17. Он был удобен для тех, кто перемещается с Северо-Востока до ТЭЦ-2 и обратно.

« Этот маршрут был отменен как дублирующий, неэффективный и низконаполняемый. Мы анализировали наполняемость этих автобусов в разное время. И даже в час пик, то есть в 8 часов утра, она не превышала 20 человек. Число тех пассажиров, которые ехали от начальной до конечной остановки, не превышало 15», – сказала Екатерина Ковальчук.

Словом, горожанам рекомендуют привыкать к не слишком удобным новшествам и приобретать безлимитные проездные. Есть надежда на увеличение числа поездок по детским проездным, но это пока не точно. « Данный вопрос прорабатывается, но окончательное решение не принято», – сообщила Екатерина Ковальчук.

Зато точно обещают развесить новые таблички с расписанием движения автобусов и пока не пересматривают цену за одну поездку – 32 рубля.

Ну а если у кого-то остаются вопросы, для них представитель мэрии напомнила телефон горячей линии: 8-914-781-14-71. Здесь подскажут, куда и на каких автобусах можно доехать. В помощь горожанам и приложение Go2bus, благодаря которому в режиме онлайн можно отслеживать движение автобусов по маршрутам.

Какая все-таки выгода от оптимизации маршрутов, за которую вряд ли проголосовало бы большинство жителей Петропавловска?

Как утверждает Павел Сайдачаков, последние годы эта отрасль жестко недофинансировалась, перевозчики все время недополучали деньги.

« Потому что стоимость проезда 32 рубля – это стоимость для населения, установленная губернатором, – объясняетпредставитель ООО «Джемини-Авто» и депутат заксобрания. – А региональная служба по ценам и тарифам рассчитала реальную, экономически обоснованную стоимость – от 60 рублей за поездку. Разницу перевозчикам доплачивает бюджет Камчатского края, но дорожает топливо, запчасти. Если нет денег, чтобы платить больше, значит, автобусы нужно использовать рационально. Нельзя допускать, чтобы автобус всегда ходил полупустой. Если автобус, что называется, возит воздух, возникает вопрос, кто за это платит. Мы должны экономить бюджетные деньги, которые нужны на другие социальные направления».

«Не количеством, а качеством»

По мнению Павла Сайдачакова, горожане неминуемо привыкнут к новшествам, да и уже привыкают, поскольку, по его словам, задают все меньше вопросов.

Депутат полагает, что со временем ситуация улучшится во многих отношениях, в том числе обновится парк автобусов.

« Из-за двух пандемийных лет экономика автопассажирских предприятий пострадала, поэтому инвестиционные программы были изменены, – говорит Павел Сайдачаков. – В один год предприятие может обновить 15 процентов парка, в другой – 5 процентов, но все стремятся это делать. Перевозчики понимают, что экономически выгоднее работать на новых автобусах, ведь они меньше ломаются. Меняются и стандарты – новые автобусы оборудованы для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. К тому же они низкопольные, что всем пассажирам облегчает вход и выход, а ведь основная масса пассажиров пенсионного возраста. С каждым годом требования к комфорту и экологичности автобусов на конкурсах потихоньку повышаются. В городе выходит на маршруты около 200 автобусов, и за последние пять лет 120 автобусов заменили на новые. Если все будет стабильно, в ближайшие 3–4 года мы как минимум избавимся от устаревшей корейской техники».

Тепло и чистота в автобусах – тема, которая волнует пассажиров не меньше. По словам Павла Сайдачакова, в первую очередь обязанность контролировать температуру в салонах и их санитарное состояние лежит на администрации предприятия-перевозчика, которое закреплено за конкретным маршрутом. Но не менее, а то и более важно поведение водителей на дороге и манеры при коммуникации с пассажирами. Игра в обгонялки-догонялки между водителями на дороге вроде бы уходит в прошлое.

« Еще 5 лет назад, с введением электронных проездных, зарплата водителя стала зависеть не от количества перевезенных пассажиров, а от времени нахождения на рабочем месте, от наименьшего количества жалоб пассажиров и полученных штрафов. Как ведут себя автобусники сейчас, в большей мере зависит от их воспитания. Каждый сигнал мы строго отрабатываем, ведь водителям доверена дорогостоящая техника, а главное – им доверены пассажиры. За любого упавшего и тем более пострадавшего пассажира ответственность очень серьезная», – рассказал Павел Сайдачаков.

Важно, что в кабинах автобусов установлена стандартизированная система видеонаблюдения за поведением водителей.

« Каждый день просматривается определенное количество видеозаписей в определенной очередности, – сказалПавел Сайдачаков. – А когда поступают жалобы от пассажиров, смотрят конкретную видеозапись. Поэтому мы просим горожан в случае возникновения проблемных моментов назвать конкретные автобус и время, когда водитель нарушал правила, – например, курил, хамил или был занят своим телефоном».

Так уж получилось, что свое внимание пассажиры особо заостряют на поведении водителей из числа бывших граждан центральноазиатских государств. Оно и понятно: этнокультурные разногласия никто не отменял, но больше всего тревожит, справятся ли водители из жарких краев со сложными ситуациями на зимних дорогах Петропавловска.

« Все прибывшие к нам из этих государств обязаны пересдавать экзамен в ГИБДД – и теорию, и вождение, – обнадежил Павел Сайдачаков. – Если экзамены сданы успешно, за ними следует двухнедельная стажировка, а за ней следят несколько федеральных органов. Важно отметить, что многие из таких водителей у себя на родине управляли большегрузными машинами и автобусами в горных районах, где такие же снег и лед. Кроме того, как только начинаются заморозки, на каждом предприятии со всеми без исключения водителями проводится инструктаж. Перед снегопадами и во время них водители получают предупреждения по WhatsApp. Перевозчики – первые, кто заинтересован в аккуратности и вежливости водителей».

Мария ВЛАДИМИРОВА