Как меняется Камчатка

Жизнь в крае в последние годы сильно изменилась. На Камчатке стали активно строить жизненно важные объекты: спортивные, образовательные, медицинские и, конечно, новые сейсмобезопасные жилые дома. Но речь не только о стройках – в регионе воплощают в жизнь целый комплекс мероприятий, которые в ближайшие годы преобразят облик городов и поселков Камчатского края. Все эти изменения – плоды сотрудничества местной и федеральной властей.

Здоровье

Огромное внимание в регионе уделяют одной из самых важных сфер жизни человека – медицине. Яркий пример – Камчатская краевая больница. Все ближе окончание первого этапа, врачи уже начинают подготовку к переезду.

«Ведутся фасадные и отделочные работы», – вот последние новости со стройплощадки. Проект появился благодаря большой работе, проделанной губернатором Камчатки Владимиром Солодовым, и особому вниманию к этому важному для региона объекту со стороны президента России. Недавно по решению Владимира Путина проект больницы дополнили детским корпусом.

Владимир Путин: «Когда речь идет о малышах, вопросах детского здравоохранения – конечно, это важные вещи. Чтобы люди сюда ехали и здесь оставались, они должны быть обеспечены базовыми услугами».

Образование

На Камчатке трудятся более 7 000 работников образования; строят и ремонтируют школы; развивают дополнительное образование, для ребят создают современные мастерские. Не забывают и про профессиональный рост учителей – их поддерживают в стремлении повышать квалификацию.

Владимир Путин: «2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. И прежде всего это замечательный повод сказать вам спасибо. Уверен, всех нас объединяют самые искренние чувства благодарности и признательности к своим учителям, которые помогали нам в начале жизненного и профессионального пути».

Инфраструктура и туризм

Во Владивостоке ежегодно проводят Восточный экономический форум. По итогам поручений президента, данных на этой площадке, был разработан мастер-план Петропавловска-Камчатского. План рассчитан до 2030 года.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов: «Камчатский край стал первым регионом в стране, который разработал стратегический мастер-план – документ, который задал долгосрочный вектор развития Петропавловска-Камчатского и который позволит нам привлечь необходимые ресурсы для решения застарелых, хронических проблем».

Реновация предусматривает около 30 масштабных и вполне самостоятельных проектов, среди которых строительство кампуса для студентов и молодежи, введение в эксплуатацию детского и молодежного научно-образовательного центра «Восход», создание арт-кластера и музея воинской славы, модернизация коммунальной инфраструктуры, прокладка дороги от Петропавловского шоссе до жилого района Северо-Восток и трассы до Халактырского пляжа. Все это призвано повысить качество жизни камчатцев и сделать край более привлекательным для туристов.

Владимир Путин: «Действительно, очень красивое место, всем рекомендую, кто не был, обязательно туда съездить. Она впечатляет, и, конечно, в нее не мудрено влюбиться. Это уникальное место. Очень много нужно сделать для развития инфраструктуры. Что касается внутреннего туризма, то здесь очень много принято уже решений, в том числе и льгота по налогам, по НДС».

Камчатка интересна туристам своей дикой природой, вулканами, горными реками и дикими медведями. В 2022 году край принял 340 тысяч туристов, и с каждым годом их будет становиться только больше. Существующая сейчас сфера гостеприимства не готова к таким потокам людей. Необходима инфраструктура, поэтому край активно привлекает инвестиции для развития этой отрасли. Помогают в этом особые режимы налогообложения, которые ввел президент. Сейчас в регионе работают 64 инвестора, которые вкладывают в развитие туристической отрасли почти 53 миллиарда рублей.

Все эти изменения видны людям по одной простой причине – их жизнь меняется.