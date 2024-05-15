Министр здравоохранения Камчатки доложил парламентариям о поставках лекарств для льготников и не только

Доклад министра здравоохранения о лекарственном обеспечении населения в Камчатском крае заслушали депутаты краевой Думы. Александр Гашков рассказал о конкурсных процедурах по закупке льготных лекарственных препаратов, о формировании заявок на лекарства для федеральных и региональных льготников.

«В Камчатском крае проводилась актуализация общей информационной медицинской базы данных, касающейся, в том числе, лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Это большая работа, потому что были выявлены, например, дублирование данных, не до конца заполненные формы, и другие недочеты. Также было проведено формирование диспансерных групп. Самое главное сейчас – прозрачная аналитика по каждому пациенту и обеспечение препаратами. В 2023 году в Камчатском крае внедрена интеграционная подсистема Государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Обмен данными рецептов», которая позволит объединить в одной цифровой платформе медицинские и аптечные организации Камчатского края. С начала 2024 года было обслужено 13 754 рецептов по федеральной льготе, 54 964 – по региональной льготе. Всего в Камчатском крае более 54 тысяч человек получают лекарства льготно», — доложил Александр Гашков.

Председатель Заксобрания Ирина Унтилова рассказала, что ситуацию по лекарственному обеспечению населения края депутаты Законодательного Собрания будут держать на контроле и подвела итог совещания.

«Очень важно, что сейчас актуализируется база данных по льготникам. А также то, что активно продвигается работа по созданию платформы по электронным рецептам, которая призвана решить возникающие проблемы по лекарственному обеспечению. Отмечу, что именно эти вопросы составляют большинство от поступающих жалоб от избирателей. Особое внимание будет уделено обеспечение лекарствами льготников Вилючинска, Мильковского округа, районов Корякского округа, где было больше всего нареканий со стороны жителей», — сказала Ирина Унтилова.