Всероссийский спортивный полумарафон «ЗаБег.РФ» стартует на Камчатке

На Камчатке стартует Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Об этом рассказали в ЦУСО.

19 мая профессиональные бегуны и любители совершат синхронный старт по всей России - заявки на участие в нем в том числе подали 750 камчатских спортсменов.

«Для участников подготовлены четыре дистанции для всех уровней подготовки: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. ЗаБег — это не только проверка своих сил и воли на прочность, но и незабываемые эмоции», - рассказали организаторы.

Старт соревнованиям будет дан на площадке возле Камчатского выставочно-туристического центра по ул. Северо-Восточное шоссе, 27.

Участвовать в забеге можно с шести лет, но для несовершеннолетних требуется согласие родителей. Также бегунам необходимо пройти медицинское обследование.

Желающие принять участие в мероприятии могут зарегистрироваться до 18 мая на официальном сайте: https://clck.ru/M9C7V.

«Забег.РФ» в столице региона будет проходить уже в четвёртый раз. Как отметил глава региона Владимир Солодов – для нас это уже традиционный полумарафон.

«Программа соревнований синхронизована с федеральными мероприятиями – одновременный старт по всей стране, который позволяет у нас в России проводить такое уникальное для всего мира мероприятие. Очень важно, чтобы у нас в крае росло количество участников, эта тенденция пока сохраняется», – сказал Владимир Солодов.

Губернатор также отметил, что главная цель мероприятия – сделать так, чтобы каждому пришедшему было интересно.

Губернатор часто получает сообщения от жителей региона с просьбой показать на мероприятии военную и пожарную технику. По поручению Владимира Солодова организаторы мероприятия должны включить в полумарафон как можно больше семейных активностей.

«Нам необходимо сделать такой праздник, чтобы жителям региона было интересно приехать вечером в воскресенье целыми семьями и заодно пробежаться», – подытожил Владимир Солодов.