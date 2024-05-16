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  4. Учения пожарных по беспарашютному десантированию состоялись на Камчатке. Задачи выполнены

Учения пожарных по беспарашютному десантированию состоялись на Камчатке. Задачи выполнены

15:40
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Учения пожарных по беспарашютному десантированию состоялись на Камчатке. Задачи выполнены

Воздушные тренировки десантников-пожарных состоялись на Камчатке. Такие учения поддерживают готовность подразделений к тушению лесных пожаров в регионе.

«В целях поддержания готовности лесопожарных подразделений к тушению лесных пожаров была проведена воздушная тренировка Петропавловского авиаотделения КГАУ “Охрана камчатских лесов". В ходе тренировки семь десантников совершили по два спуска с высоты 20 и 40 метров. Данные спуски используются для доставки десантников к месту тушения сложных лесных пожаров при невозможности посадки вертолётной техники в ближайшем к тушению районе», — рассказал Алексей Савин, инструктор десантно-пожарного подразделения Петропавловского отделения охраны камчатских лесов.

Тренировочные спуски с вертолёта проводятся каждые 30 дней, если нет производственных спусков на тушении пожаров.

«К вопросу относимся максимально ответственно, ведь именно от этого зависит не только сохранность природы, но и безопасность наших жителей», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своих социальных сетях.

Камчатский край участвует в региональном проекте «Сохранение лесов на территории Камчатского края» национального проекта «Экология», сообщили в правительстве региона.

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