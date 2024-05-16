Проект «Киокусинкай в школу» два года реализуется в камчатской школе

В школе №45 столицы Камчатки два года реализуется проект «Киокусинкай в школу». Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Он запущен по инициативе трехкратного чемпиона мира по карате киокусинкай Хаида Мантаева при поддержке Юрия Трутнева, полномочного представителя президента России в ДФО.

«Последние два года мы занимаемся по программе “Киокусинкай в школу”. Детям первых классов мы преподаём каратэ, знакомим их с этим видом боевого искусства. Сегодня, как и на каждой тренировке, мы занимались отработкой базовой техники, учились защищаться, выполнять удары руками и ногами. В первую очередь, это физическая подготовка, наработка гибкости, растяжки», - рассказал Сергей Чекунов, преподаватель Камчатской краевой детско-юношеской федерации каратэ киокусинкай.

Тренер Сергей Чекунов также добавил, что занятиями каратэ мы стараемся направить детей на здоровый образ жизни, чтобы дети росли и развивались.

На сегодня в Камчатском крае три общеобразовательные организации участвуют в проекте - Центр образования «Эврика», Елизовская школа № 9 и средняя школа № 45 Петропавловск-Камчатского городского округа.

Два года назад благодаря реализации на Дальнем Востоке проекта «Киокусинкай в школу», сегодня несколько тысяч школьников в 44 школах всех регионов ДФО занимаются этим видом карате на дополнительных уроках физкультуры.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Перми заявил, что спорт для России является безусловным приоритетом.

«Спорт для нас — безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития. Весь спорт высоких достижений начинается, конечно, с детского и юношеского спорта, с массового спорта. Чем шире поляна, на которой занимаются люди и дети, прежде всего, тем больше мы найдём звёздочек, которые потом засверкают на международных аренах и будут радовать миллионы болельщиков в нашей стране, да и во всем мире», — подчеркнул глава государства.