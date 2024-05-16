Камчатские аграрии обеспечены удобрениями к началу посевной кампании

В Камчатский край поступило 1010 тонн минеральных удобрений к началу посевной кампании, еще 1297 тонн находятся в пути, сообщили в администрации края. Хозяйствами края ведется работа по приобретению недостающего количества минеральных удобрений.

«В этом году мы уже второй раз привезли на Камчатку удобрения по заявкам потребителей. Наша практика логистики и финансовые возможности позволили помочь нашим сельхозтоваропроизводителям. Основной объем удобрений уже доставлен, что позволит и выйти непосредственно поля и заниматься посевными работами», — сказал директор «Камчатской мельницы» Дмитрий Чередниченко.

Предприятие «Камчатская мельница» ведет централизованный привоз минеральных удобрений по заявкам сельхозтоваропроизводителей. В этом году официальный оператор привез 0,7 тысяч тонн удобрений, что составляет 28% от общей потребности края. Остальная часть минеральных удобрений приобретается хозяйствами самостоятельно у официальных поставщиков.

Напомним, что вопрос развития сельского хозяйства неоднократно обсуждался во время рабочих поездок Михаила Мишустина по регионам, в том числе по Дальнему Востоку. В результате Правительством был принят ряд решений по дополнительной поддержке этого направления сельского хозяйства. Среди мер – субсидии на производство овощей в защищённом и открытом грунте, а также на проведение агротехнологических работ.

Во время весенних полевых работ на территории Камчатского края картофель будет высажен на площади 851 гектар, овощи открытого грунта — на площади 244 гектара, кормовыми культурами засеют на более чем 4,4 тысячи гектаров. Продолжая положительный опыт прошлых лет, аграрии планируют увеличить посевные площади зерновых на 32,6%. Площадь сева ярового ячменя составит 693 гектара, это на 170 га больше, чем в прошлом году.