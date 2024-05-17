Губернатор Камчатки поздравил школьников региона с завершением учебного года

С праздником Последнего звонка поздравил учащихся Камчатки губернатор региона Владимир Солодов.

«Дорогие друзья! Уважаемые выпускники Камчатки! Поздравляю вас с вашим праздником, ведь сегодня последний звонок звучит именно для вас. И с ним заканчивается школьная пора — те годы, которые вы будете вспоминать всю жизнь. Вы будете вспоминать первые победы, уроки, которые вам дала школа, школьных друзей, которых я желаю вам сохранить на всю жизнь, ведь именно школьная дружба — самая крепкая. Одновременно сегодня вы делаете первый шаг во взрослую жизнь, с новыми возможностями и совсем другим уровнем ответственности. Я хочу пожелать вам главного — не бойтесь мечтать, экспериментировать, открывать что-то новое про себя и про окружающий вас мир.

Сегодня я хочу от всех нас сказать слова благодарности вашим учителям и наставникам, ведь они вложили такой большой труд в ваше воспитание.

Каждый из вас выберет свою профессию, продолжит обучение, но сегодня я хочу уверить вас, что в любом случае вы сможете реализовать себя наилучшим образом именно на Камчатке. Помните, что это ваш родной регион и мы вас всегда ждём.

С праздником, дорогие наши выпускники! Всех благ вам и успехов во взрослой жизни!», — сказал Владимир Солодов.