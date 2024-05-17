Александр Мыльников стал новым гендиректором АО «Корпорации развития Камчатки»

Совет директоров АО «Корпорации развития Камчатки» принял решение о назначении генерального директора акционерного общества. Им стал Александр Мыльников, который до этого занимал должность заместителя главы Елизовского муниципального района, где курировал направление дорожно-транспортного хозяйства и инфраструктурного строительства.

Заместитель министра экономического развития Камчатского края Иван Волчек, представляя нового гендиректора отметил значительный опыт руководящей работы Мыльникова и серьезное знание региональной экономики.

«Население, Правительство края ждут от нас в работе с инвесторами, в деятельности по оказанию помощи предпринимательскому сообществу больших и конкретных результатов, новых продуктивных инициатив по ключевым направлениям социально-экономической динамики полуострова, в реализации мастер-плана развития Авачинской агломерации так, чтобы каждому оказались понятны роль и предназначение регионального института развития», — прокомментировал Мыльников свое назначение

«Новый руководитель КРКК родился на Камчатке. В 2003 году окончил Дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней торговли по специальности юриспруденция, в 2013 прошел курсы профессиональной переподготовки в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специализации «Экономика и управление предприятием». В активе Александра Мыльникова служба по призыву в Российской армии, работа в органах муниципального управления и коммерческих организациях, занятых в сфере энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства», — рассказали в КРКК.