Всё идёт по плану: Новостройка в Елизово, с квартирами под аренду, возводится по графику

В городе Елизово, на Камчатке, продолжается возведение многоэтажки на новой улице Имени Защитников Донбасса, дом номер 1. Квартиры в новостройке будут давать специалистам востребованных на полуострове профессий, в рамках программы арендного жилья. Программу реализует Минвостокразвития России совместно с ДОМ.РФ.

«В Камчатском крае ведется планомерное наращивание объемов строительства жилья, этой работе мы уделяем особое внимание. В частности, в столице края и в Елизовском районе сейчас возводится ряд многоквартирных домов. Один из них – это 188-квартирный дом на новой улице Защитников Донбасса. Здесь планируется реализация программы арендного жилья, то есть квартиры будут сданы меблированные и с отделкой работающим в регионе специалистам. Ранее были достигнуты договоренности между застройщиком и Институтом развития ДОМ.РФ о том, что в новом доме смогут жить представители тех категорий граждан, которые имеют право на участие в программе», — отметил врио министра строительства и жилищной политики Артём Фирстов.

Строительство ведется в соответствии с графиком. Окончание работ с полноценной отделкой запланировано на весну 2025 года. В компании-подрядчике подчеркивают, что для нового дома были выбраны наиболее удачные планировочные решения квартир. Сегодня на объекте идут работы по бетонированию первой секции, это стены третьего этажа. Вторая и третья секция на этапе кровельных работ. Строители приступили к внутренним отделочным работам. Идет монтаж электрооборудования, электропроводки, пожарной сигнализации, сантехники, вентиляция.

«Конструкция надежная – дом монолитный, с толщиной стен 180 миллиметров, перекрытия тоже 180 миллиметров», — рассказал представитель компании ООО «Юсас-Строй» Павел Розуваев.

В правительстве региона также сообщили, что в Петропавловске-Камчатском возводится жилой комплекс комфорт-класса на 160 семей на улице Арсеньева, 50% жилого фонда которого будет передано жителям в рамках программы «Доступное арендное жильё в ДФО». Ввод дома в эксплуатацию состоится в сентябре 2024 года.

«Реализация программы “Доступное жильё в Дальневосточном федеральном округе” на Камчатке позволит нам не только привлечь талантливых молодых специалистов, но и обеспечить комфортными квартирами наших жителей. Всего 670 квартир будут выкуплены за счёт средств института развития ДОМ.РФ и переданы в аренду по востребованным специальностям тем, кто приезжает или уже работает в Камчатском крае», — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.