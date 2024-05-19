Камчатский подросток с горячим сердцем: Артём Шостка получил награду за спасение жизни

Ученик 11-го класса из 27 школы Петропавловска-Камчатского в 2023 году отбил нападение бойцовской собаки на школьника из 9-го класса. За этот героический поступок выпускник из профильного класса МЧС России стал лауреатом XI Всероссийской инициативы с международным участием «Горячее сердце».



«В тот момент я ни о чём не думал, я просто знал, что мне надо помочь, иначе последствия могут стать трагическими, уж слишком агрессивной казалась собака. Она бы просто загрызла мальчика и всё», — вспоминал после происшествия Артём.



Вручение почетного знака состоялось в Зале Славы Музея Победы в Москве. Вместе с камчатским подростком награды получили 28 юных героя из России, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, сообщили в краевом управлении спасателей на Камчатке