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  5. XIV съезд предпринимателей Камчатского края: Неделя плодотворной работы позади

XIV съезд предпринимателей Камчатского края: Неделя плодотворной работы позади

12:15
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XIV съезд предпринимателей Камчатского края: Неделя плодотворной работы позади

Неделю на разных площадках города Петропавловска-Камчатского проходят заседания бизнес-клубов и комитетов краевого парламента, презентации и панельные дискуссии, мастер классы, деловые игры, тренинги, сообщили в Корпорации развития Камчатки. Основной точкой притяжения участников форума в конце недели.ю стала работа круглого стола «Большие перспективы малого бизнеса»,

«Основным выводом дискуссии стало утверждение, что малый и средний бизнес Камчатки готов использовать возможности, которые открывают перед ним крупные инвестиционные проекты. Участники дискуссии назвали примеры уже действующего такого взаимовыгодного сотрудничества. В КРКК назвали несколько разработанных внешними инвесторами проектов, в рамках реализации которых камчатские компании получили значительные заказы на производство подрядных работ, поставку строительных материалов и других комплектующих. В число таких деловых инициатив входят находящиеся на сопровождении Корпорации тепличный комплекс «Камчатский», спа-отель «Лагуна» и другие проекты» — рассказали организаторы форума, который продолжит свою работу до 29 мая.

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