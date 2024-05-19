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  4. Точка клёва — ВНИРО выпустили приложение для рыбаков-любителей в России

Точка клёва — ВНИРО выпустили приложение для рыбаков-любителей в России

14:20
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Точка клёва — ВНИРО выпустили приложение для рыбаков-любителей в России

Мобильное приложение для рыбаков-любителей представили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии. Оно называется «Точка клёва» (https://get-fishing.ru/)

В приложении есть разделы правил рыболовства, на карте указаны участки для любительского рыболовства, на которых можно осуществлять вылов по путёвкам, в том числе тихоокеанских лососей. В каталоге рыб вы найдете информацию о различных видах рыб и их особенностях.

«Вы сможете найти места, где можно приобрести снаряжение и наживку, чтобы быть полностью подготовленным к своим рыбацким приключениям.
Используйте мобильное приложение для получения информации с картографической привязкой, включающей организованные места для рыбалки. Благодаря календарю лова вы сможете планировать свои рыбацкие поездки, учитывая прогноз погоды, предоставляемый непосредственно в приложении», — рассказали во ВНИРО.

Личный кабинет пользователя позволяет вам создавать гео-закладки для ваших любимых рыбацких мест, а также строить к ним маршруты.

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