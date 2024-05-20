Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Град Петра и Павла
  5. До 200 тысяч посетителей в год будет принимать новый музей на Камчатке

До 200 тысяч посетителей в год будет принимать новый музей на Камчатке

16:05
15
До 200 тысяч посетителей в год будет принимать новый музей на Камчатке

Работа над строительным проектом музея в центре Петропавловска-Камчатского в рамках реализации мастер-плана краевой столицы, завершена, рассказали в правительстве Камчатского края. В этом году Камчатка рассчитывает на подтверждение финансирования из федерального бюджета.

«Одномоментно музей сможет посетить до 500 человек, а в год рассчитываем на 200 тысяч посещений. Это будут не только туристы, музей станет точкой семейного посещения, а также постоянным местом проведения мероприятий для школьников Камчатки. Немаловажно и создание специализированных условий для временных выставок из лучших музеев России, что позволит проводить 2-3 "гастрольных" проекта в год. Сама концепция музея направлена на то, чтобы рассказать о Камчатке как о месте важных исторических событий, имеющих значение для всей страны. Путешествуя сквозь эпохи, посетитель может шире посмотреть на известные события, а что-то узнать для себя впервые, от этнического и природного многообразия Камчатки, географических открытий через военные вехи к промышленным и научным достижениям, совершенным сегодня», — рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

На сегодня ведётся работа над детальным содержанием экспозиций музея. Его площадь будет в 7 раз больше существующего, что позволит разместить уникальные исторические объекты, которые сейчас хранятся в фондах.

Тематика выставочных залов будет посвящена открытию Камчатки русскими землепроходцами, обороне Петропавловска-Камчатского в 1854 году, Русско-Японской войне периода 1904–1905 годов, Курильской десантной операции 1945 года, деятельности Камчатки в годы

Великой Отечественной войны. Помимо музейных предметов в экспозицию будут включены диорамы, панорамы, инсталляции и мультимедийный контент.

В инфраструктуру объекта войдут исследовательский центр, многофункциональный конференц-зал, научная библиотека, сувенирный магазин, уютное кафе и другие интересные пространства.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Разыграли новый автомобиль «Нива» в прямом эфире на Камчатке
Новый дом на улице имени Защитников Донбасса на Камчатке сдадут через год
Новый орган исполнительной власти создан на Камчатке
Новый Дом Культуры построят для жителей села Ковран на Камчатке
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.