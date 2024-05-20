До 200 тысяч посетителей в год будет принимать новый музей на Камчатке

Работа над строительным проектом музея в центре Петропавловска-Камчатского в рамках реализации мастер-плана краевой столицы, завершена, рассказали в правительстве Камчатского края. В этом году Камчатка рассчитывает на подтверждение финансирования из федерального бюджета.

«Одномоментно музей сможет посетить до 500 человек, а в год рассчитываем на 200 тысяч посещений. Это будут не только туристы, музей станет точкой семейного посещения, а также постоянным местом проведения мероприятий для школьников Камчатки. Немаловажно и создание специализированных условий для временных выставок из лучших музеев России, что позволит проводить 2-3 "гастрольных" проекта в год. Сама концепция музея направлена на то, чтобы рассказать о Камчатке как о месте важных исторических событий, имеющих значение для всей страны. Путешествуя сквозь эпохи, посетитель может шире посмотреть на известные события, а что-то узнать для себя впервые, от этнического и природного многообразия Камчатки, географических открытий через военные вехи к промышленным и научным достижениям, совершенным сегодня», — рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.



На сегодня ведётся работа над детальным содержанием экспозиций музея. Его площадь будет в 7 раз больше существующего, что позволит разместить уникальные исторические объекты, которые сейчас хранятся в фондах.



Тематика выставочных залов будет посвящена открытию Камчатки русскими землепроходцами, обороне Петропавловска-Камчатского в 1854 году, Русско-Японской войне периода 1904–1905 годов, Курильской десантной операции 1945 года, деятельности Камчатки в годы



Великой Отечественной войны. Помимо музейных предметов в экспозицию будут включены диорамы, панорамы, инсталляции и мультимедийный контент.



В инфраструктуру объекта войдут исследовательский центр, многофункциональный конференц-зал, научная библиотека, сувенирный магазин, уютное кафе и другие интересные пространства.