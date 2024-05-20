Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ прошёл в Петропавловске-Камчатском

На Камчатке прошёл Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Для спортсменов было подготовлено четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

Камчатка в пятый раз приняла участие во Всероссийском полумарафоне ЗаБег.РФ – как отметил министр спорта региона Константин Хмелевский, за эти годы интерес жителей края к состязаниям существенно увеличился.

«В 2020 году на старт вышло чуть более 200 человек. В этом году для участия в полумарафоне зарегистрировалось 780 спортсменов. Это очень популярные соревнования, которые набирают обороты с каждым годом и, надеюсь, в следующем году участников станет ещё больше. Наша цель — привлечь как можно больше жителей региона к занятиям массовыми видами спорта. Отмечу также, что на полумарафоне можно было не только принять участие в забеге, но также посетить различные мероприятия», — отметил министр спорта.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также отметил, что главная цель мероприятия – сделать так, чтобы каждому пришедшему было интересно.

Глава региона часто получает сообщения от жителей региона с просьбой показать на мероприятии военную и пожарную технику. По поручению Владимира Солодова организаторы мероприятия включили в полумарафон как можно больше семейных активностей.