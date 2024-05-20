Участвовать в конкурсе «Дальний Восток – Земля приключений» призвал камчатский фотограф

Камчатский фотограф призвала жителей края участвовать в конкурсе «Дальний Восток – Земля приключений». Рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В первом сезоне камчатский фотограф заняла 1 место в категории «Зимний туризм». Конкурс проводится по инициативе вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Важно отметить, что в конкурсе могут принять участие не только опытные путешественники, но и любители.

«В этом году меня пригласили войти в состав жюри нового, второго сезона конкурса. Я очень рада, что конкурс продолжает жить. Призываю вас всех принять в нем участие! В прошлом году на конкурс прислали около 200 роликов, и я очень надеюсь, что в этом году их будет больше. Не бойтесь участвовать, даже если у вас нет профессиональной камеры, даже если вы раньше никогда не снимали фильмы. Мой ролик был снят фактически целиком на телефон. В путешествии у нас были экстремальные температуры – до -45, и камера GoPro и квадрокоптер, которые у нас были с собой, не работали. Поэтому, когда мы вернулись домой, все, что у нас осталось, были невероятные эмоции, воспоминания, обморожения и кадры видео, сделанные на телефон. Но этого хватило, потому что самое главное – это ваши эмоции, ваши впечатления. Главное – это вы! С 1 мая на сайте путешественикдв.рф мы ждем ваши работы. Дерзайте! Я желаю вам удачи, но самое главное, я желаю, чтобы ваше путешествие осталось в вашей памяти надолго. До встречи на церемонии награждения!» — сказала Елена Поддубная.

Для участия в конкурсе необходимо снять короткометражный фильм до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток и направить его на оценку жюри.

Конкурс проходит в следующих номинациях: пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе); водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг); зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг). Отдельное внимание уделяют тем маршрутам, которые воссоздают путешествия первопроходцев и первооткрывателей дальневосточных территорий.

Награда за лучший короткометражный фильм о путешествии по Дальнему Востоку — 3 млн рублей, подать заявку на участие можно до 30 декабря 2024 года.

Ссылка на сайт конкурса: https://путешественникдв.рф/