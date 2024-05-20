Жители посёлка Озерновский получили лекарства из льготного списка

Проблема нехватки лекарственных препаратов из льготного списка у жителей Усть-Большерецкого муниципального района решена в режиме ручного управления, сообщили в правительстве края. Лекарства в посёлок Озерновский доставил министр здравоохранения региона Александр Гашков.

«По поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова посетил с рабочим визитом посёлок Озерновский. Для региональных и федеральных льготников доставляю лекарственные препараты. Главные задачи командировки — контроль медицинской службы, проверка лекарственного обсечения», — сказал Александр Гашков.

Жители Камчатки могут получить информацию о льготных лекарствах по номеру 122. Горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения работает в Едином кол-центре региона.

С 2024 года министерство здравоохранения Камчатского края перешло на централизованную закупку всех лекарственных средств для льготников. Поставки осуществляются через аптечные организации, в том числе аптечные пункты, аптеки готовых форм, шесть производственных аптек и два аптечных киоска. Кроме этого, в селах, где отсутствуют аптеки, работают 22 структурных подразделения медицинских организаций.