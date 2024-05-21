Йытг’атвылӈыгыйӈо Санкт-Петербургак

Нутэнут-ӈаен кытэг

Нутэнут-ӈаен йыпэӈэ

Элӈыв’ыт-г’иг’ын

Гынунык-мучгин юнэт.

Санкт-Петербургак, 13 ӄояв’ъёйыг’элгык вэтатылг’ыт Камчаткакэнат институтакэнат амъел тилик яйгочав’ӈыгыйӈын панэнатвыгыг’э Институтак Айгытӄываятэн РГПУк ныннылг’ын А.И.Герцена В.Р.Дедык то Т.К.Заева майӈыспециалистат то йыгулэтылг’ыт чав’чываелык то ительменелык Камчатский нотак. Валентинанак Романовнанак тывынэн кояӄвэталлаӈ кафедрак ченэнелэпыӈ, культурайпыӈ то бытаӈ айгытӄываятэн "Камчатскийык институтак амъел яйгочав’ӈыгыйӈык" Татьяна Константиновна панэнатвэ еӄин ынан йымитытваннин ительменелычг’энаӈ кмиӈу то еӄин кончоччмав’ӈынэн букварь виткукин классыӈ. В’уткые йытг’атвылӈэтыӈ ныг’эйӈэв’нэв’ инэнгыюлэвычг’у то ейгучев’ӈылг’у Санкт-Петербуркакэнав’ айгытӄыинститутакэнав’. Йытг’атв’аняватэ мэйӈычг’ын ИНСкэн РГПУ н.А.И.Герцена С.А.Урун. Д.ф.н., профессор кафедракэн алтайский йилин, лымӈылен то литературын А.А.Петров иви, ыно Дедыкынак В.Р. то Заеванак Т.К. амъел нэкулэӈын вэтат, ӈыволг’ын С.П.Крашенинниковынак, С.П. Богоразынак, В.Г.Стебницкийынак, А.Н.Жуковынак, А.П.Володинынак то ив’нин ыйкыӈ, ӄайлем вэтатыкъет, мыев’ амкумг’у нэкулӈыӈын то амъел нэкутилиӈын чав’чывэн то ительмен йилыт. Завкафедракэн палеоазиатскийын йилин, лымӈылен то литературан, профессорынак Гашилованак Л.Б. г’опта аӈъянэн пылыткулг’ын ямкылг’ыт то энантоӈвавылг’ын йытг’этвылӈыкин О.Л.Болотаеван то иви ив’кэ амъел йытоӈвавык игыньӈинив’ омакатгыйӈо, тит йыг’уевэтык овэкэӈ мэтгыйӈо гэмгэнутэкинэв’

16-17 г’ылв’ыек ӄояв’ъёйг’элгык галай XXI Ымваятэн научно-практическаен конференциян "Реальность Этноса" ныннылг’ын "Яйгочав’ӈыгыйӈын -катгогыйӈын агэгайгыйӈэн Российский Федерациян". В’утку эллай ученыяв’, инэнгыюлэвычг’у, вэтатычг’о культуракэн гэмгэнутэкинэв’ Россиякэн. Яёг’ыӈъён омакатгыйӈэн: йычечг’атгыйӈын этгыйӈэн то яйгочав’ӈыгыйнэн тэйкык тайкыёв’, тит итык ваятэн агэгайгыйӈын Российский Федерацияк. Ынанмайӈычг’о вэтато омакатгыйӈык: эчгикинэв’ эччыгыйӈо йычоччымавык инэнгыюлэвычг’у; Еӄыну китыӈ яйгочав’ӈыгыйӈын туйг’уемтэв’илг’ык лыг’ук увикик, мэкив’ ыччу; еӄин итык, тит кмиӈыйык г’ынв’ийиӈики Этонотан; еӄин накотвывык агэгайгыйӈын тумгэ то еӄин итык, ӈэвэӄ алваӈ накотвыӈ энангыёлав’гыйӈын; Эчгикинэв’ эччыгыйӈо, еӄин амкумг’у лыӈык чининкинэв’ йилу, культуран айгытӄыватэн: еӄыну китыӈ Институтан Айгытӄываятэн; Художественныяв’-эстетическиен пыттоӈгыйӈо айгытӄываятэн: эччыгыйӈо ычгин амкумг’у лыӈык; Чининкин Литературан то лымӈыле айгытӄываятэн яйгочав’ӈынвык Россиякэн; Историен то культырэн йымэтытватгыйӈын: ычгин майӈыгыйӈын агэгайгыйӈык ваятэн; Микыну кэллаӈ пылыткулг’у Айгытӄыинститутакэнав’ ейгучев’ӈык.

Йытг’атаӈаӈъяй ейгучев’ӈылг’ын ӄояямкыелычг’энаӈ ӈыеӄэв’кин курсакэн Суздалов Гавриил. Ӈанӄо омакатгыйӈын йыв’эӈэннин мэйӈычг’э айгытӄываятэн институтакэн Урун С.А. то мытпаломтэлнав’ докладав’ тойтоӈватыкъет яйгочав’ӈыгыйӈык, еӄыну эллай ученыв’ айгытӄываятэн, еӄин кояйгочав’ӈылаӈ ЯНАОнотак, еӄин накончоччымав’ӈынав’ кмэӈыяӈ воспитателе, еӄин вичаву кэллаӈ калэчетаӈъягыйӈо имы-еӄин кмэӈыяк, яйгочав’ӈыяк, университетык, коммерциякъет яйгочав’ныгыйӈык, экзаменакъет ЕГЭкйит, еӄин государстван кув’иннетыӈ ейгучев’ӈык. Пылыткоӈвок нэнг’уевэтын ямкылг’ыӈ ченэнкэмэтг’агыйӈын ваятэн Хабаровский нутэкин.

Чывэптыомакатгыйӈык "Йымайӈав’гыйӈын мэтг’аӈ яйгочав’ӈыгыйӈэн то йыголав’ныгыйӈэн- ынней киньӈи агэгайгыйӈо" панэнатвэ майӈыэнангыёлавычг’ын кафедракэн Заева Т.К. темаӈко "Еӄыну китыӈ яйгочав’ӈыгыйӈын, тит йымэйӈэвык чининкинэв’ туйг’уемтэв’илг’у инав’ийиӈычг’у"

Чывыпытомакатгыйӈык "Эччыгыйӈо йычичг’этык, инэнгыюлэвык то амкумг’у лыӈык чининкинэв’ йилу" панэнатвэ Дедык В.Р. темайпыӈ "Чининкин литературан то лымӈылё чав’чывачгэн яйгочав’ныяк Камчатский нотак"

То еван омакатгыйӈык в’аняваллай аспиранто, студентав’ айгытӄыинститутакэнав’. Камчнотакэн панэнатвэ ейгучев’ӈылг’ын ӈыяӄав’кэн курсакэн Кристина Дедык, ынин итти теман "Ваны антропонимикэн яйгочав’ныяк чав’чываелык"

Чывэптыомакатгыйӈык "Лымӈылё, литературан то Культуран айгытӄываятэн: амкумг’у лыӈгыйӈын то амъел тэлэгыйӈын" панэнатвэ О.Л. Болотаева темаӈко "Йыголав’ӈыгыйӈо панэнатвык лымӈылё, ваятэн этгыйӈо"

Тот еван етылг’э, ямкылг’а нэгитэнэв’ йынӈивылгу панэнатво аспирантачгэн КНРваятэн, ейгучев’ӈылг’ин РГПУк н.А.И.Герцена темаӈӄо "Йытоӈватгыйӈо то амъел этгыйӈо чининкинэв’ музыкальныян культуран" (Китыйин_Россиякэн- Европан).

Ганчоччымав’лэн культурная программан ӈаей: Экскурсиян институтакэн Айгытӄываятэн, йыг’ояв’гыйӈо тэйкылг’у искустван Хабаровский нутэкин, Эльг’эн пэӈкэв’ "Изьва" коми-ижемцевваятэн пылтыковӈок XIX-ӈывоӈвок XX векак; мэтгыйӈыклассо ДПИкин ваятэн Хабаровский нотакэн".

Йычоччмав’нэн В’ачаӈанак



Мероприятия в Санкт-Петербурге

Тундра-это ветер,

Тундра-это молот,

Наковальня –небо.

Между ними жизнь.

В Санкт-Петербурге, 13 мая сотрудники Камчатского института развития образования выступили в Институте народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена В.Р Дедык и Т.К. Заева, как ведущие специалисты и исследователи по корякскому и ительменскому языкам в Камчатском крае. Валентина Романовна рассказала о деятельности кафедры родных языков, культуры и быта КМНС "Камчатского ИРО", Татьяна Константиновна поделилась опытом преподавания ительменского языка и рассказала о подготовке букваря для первоклассников на ительменском языке. На встречу были приглашены преподаватели и студенты Санкт-Петербургского института народов Севера. С приветственным словом выступила директор Института народов Севера С. А. Урун.

Профессор кафедры алтайских языков, фольклора и литературы А.А. Петров отметил, что Валентина Романовна и Татьяна Константиновна продолжают наследие, начатое Крашенинниковым, Богоразом, Стебницким, Жуковой, Володиным. Он поблагодарил их за труд, сохранение и развитие корякского и ительменского языков.

Профессор Гашилова поблагодарила выпускников и организатора встречи и предложила такой формат использовать и для обмена опытом между регионами.

16-17 мая прошла XXI Всероссийская научно-практическая конференция "Реальность Этноса" на тему "Образование как фактор национальной безопасности Российской Федерации. Её участниками стали представители научно-исследовательских, образовательных, культурно-просветительных учреждений регионов России и зарубежья. Цель конференции: анализ роли и значения образования врешении задач обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Основные направления работы конференции: актуальные проблемы подготовки педагогов в условиях современных социальных вызовов; роль образования в формировании и гармонизации этнической, этнорегиональной и гражданской идентичности молодёжи, а также другие, не менее важные темы.

По мнению участников, конференция стала настоящей площадкой для обмена мнениями, идеями и наработками в сфере этнокультурного образования, сохранения самобытности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и укрепления национальной безопасности страны.Особое внимание уделялось информационной безопасности и проблемам формирования системы ценностей у подрастающего поколения в эпоху интернета.

С музыкальным приветствием выступил студент 2 курса Гавриил Суздалов.

В ходе работы конференции были заслушаны доклады о реформе в системе образования, о вкладе ученых института в развитие отечественного гуманитарного североведения, о системе образования в ЯНАО, о подготовке кадров, о бюрократизации в школах и детских садах, вузах, о коммерции в системе образования, о ЕГЭ, о господдержке в современное время. В конце пленарного заседания гости посмотрели дефиле в национальных костюмах народов Хабаровского края.

На секции "Повышение качества обучения и воспитания как условие безопасности" выступила старший преподаватель кафедры Т.К Заева с темой "Роль образования в формировании и гармонизации этнической, этнорегиональной и гражданской идентичности молодежи".

На секции "Проблемы исследования, преподавания и сохранения родных языков" выступила В.Р. Дедык с докладом "Родная литература и фольклор коряков в культурно- образовательном пространстве Камчатского края".

На конференции с докладами выступали аспиранты, студенты. От Камчатки выступила студентка 4 курса Кристина Дедык с темой "Место антропонимики в школьном курсе корякского языка".

На секции "Фольклор, литература и культура КМНС Севера, Сибири и Дальнего востока РФ: сохранение и развитие" выступила О.Л. Болотаева с темой "Изучением фольклорных мотивов и сюжетов, традиции".

Также гости познакомились со стендовыми докладами аспирантов из КНР, обучающихся в РГПУ им. А.И. Герцена на тему "Особенности становления и развития национальной музыкальной культуры".

Была организована специальная культурная программа. Для участников конференции провели экскурсию по институту народов Севера, таже была организована выставка изделий декоративно-прикладного искусства народов Хабаровского края, прошла презентация коллекции женских головных уборов "Изьва" коми-ижемцев конца XIX-начала XX веков, в рамках которой прошли мастер-классы по декоративно-прикладному искусству народов Хабаровского края.

Подготовила В’ачаӈа