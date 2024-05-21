Три больших проекта благоустройства начали реализовывать в краевой столице Камчатки

Реализация трех проектов мастер-плана по благоустройству началась в столице Камчатки.

«В части модернизации начались работы на улице Войцешека. Здесь приведут в порядок тротуары, проведут комплексное озеленение и освещение территории, установят декоративные конструкции, построят игровые детские площадки. На это будет направлено 300 миллионов рублей, а сами работы будут завершены за два года. На Озерновской косе подрядчик приступил к геодезической разбивке, в ближайшее время выставит рабочее ограждение и начнет завоз на площадку инертных материалов. Для преображения площадки бывшего телецентра на Никольской сопке рабочие приступили к демонтажу заброшенных и аварийных зданий», — рассказали в правительстве.



В сентябре 2022 года Владимир Путин, побывав с рабочей поездкой на Камчатке. Глава государства провёл на полуострове совещание по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского. Здесь губернатор Владимир Солодов представил мастер-план развития столицы региона. в основу которого входит стратегия экономического развития города, создание новых рабочих мест в современных отраслях, а также социальный сервис и концепция градостроительного плана.

Мастер-план — это проект по масштабному благоустройству столицы Камчатки. Центр краевой столицы должен перестать быть производственным и стать главной точкой притяжения горожан и туристов. В основу его благоустройства и реконструкции положены принципы отражения природного ландшафта в градостроительстве, отсюда будет идти развитие жилой застройки и здесь будут сосредоточены основные сервисы. В других районах будут реализованы проекты комплексной застройки: в микрорайоне Северном, микрорайоне Заречном (в районе аэропорта), на улице Пограничной, на Комсомольской площади, а также на месте действующей краевой больницы после её перебазирования на новое место. Большую роль в развитии краевой столицы играет также строительство объездной дороги ТЭЦ 1 — ТЭЦ 2.