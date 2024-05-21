Камчатский край участвует в международных спортивных играх

Камчатские спортсмены примут участие в VIII международных спортивных играх «Дети Азии». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Камчатского края.

Игры пройдут в период с 25 июня по 7 июля в городе Якутск Республика Саха(Якутия).

Спортсмены разыграют 239 комплектов медалей по 24 видам спорта – участвовать в играх будут более 3,4 тысяч человек. Самые многочисленные сборные прибудут из Китая, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Монголии и Беларуси.

Камчатский край представит команда из 13 человек:

- плавание – Богдан Торопкин;

- бокс – Татьяна Хакимова и Никита Полынько;

- мини-футбол – Артур Петросов, Арсений Титаренко, Кирилл Неверовский, Алексей Уваров, Артём Носов, Александр Андрищук, Роман Абрамов, Максим Савчин, Егор Думаев, Степан Борисов.

Первые состязания игр «Дети Азии» проходили в Якутске в 1996 году – с тех пор они проводятся каждые четыре года.

Цель игр – популяризация олимпийского движения, развития детско-юношеского спорта и укрепления международного спортивного сотрудничества.