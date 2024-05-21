Из федерального бюджета на строительство Камчатской краевой больницы поступит более 925 млн рублей

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании строительства краевой больницы. Из резервного фонда Правительства на эти цели будет дополнительно направлено более 925 млн рублей. Деньги пойдут на возведение объектов инженерной инфраструктуры, а также лечебно-диагностический и клинический корпуса.

«Такое медучреждение очень нужно жителям региона, и ждут они его уже давно», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 мая, поручив своему заместителю Марату Хуснуллину строго следить за ходом работ, чтобы они были закончены в срок.

Губернатор Камчатского края поблагодарил Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина за поддержку.

«Благодаря решению Правительства Российской Федерации, объективное удорожание стройки Камчатской краевой больницы будет компенсировано из федерального бюджета, а сама больница безусловно будет завершена в 2024 году с полным комплектом медицинского оборудования. Благодарю Михаила Владимировича Мишустина за поддержку этого важнейшего для Камчатки объекта! Основные строительные работы по зданию уже завершены, идет чистовая отделка и подготовка к монтажу оборудования, благоустройство территории. Здание больницы - уже самый крупный объект строительства на Камчатке, а впереди еще строительство второго этапа и детской краевой больницы. В результате в этом месте будет сформирован полноценный медицинский кластер полного цикла обслуживания пациентов как в стационаре, так и амбулаторно», — сказал Владимир Солодов.

На сегодняшний день основные строительные работы завершены, идет подготовка к монтажу оборудования, которое должно быть поставлено, по информации подрядчика, в июне 2024 года. Также на объекте завершаются отделочные работы, ведется монтаж внутренних и наружных инженерных систем.

«На сегодняшний день заключены контракты на проектирование второго этапа, в котором предусмотрено строительство еще четырех зданий больницы, а также проектируется новый детский корпус. Завершение проектирования запланировано на третий квартал текущего года, после чего будет направлен для прохождения государственной экспертизы», — рассказала начальник краевого государственного казенного учреждения «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» Марина Чистякова.

Работа на объекте ведётся в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».