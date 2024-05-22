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  4. Полицейский ППС на Камчатке попал под уголовное преследование

Полицейский ППС на Камчатке попал под уголовное преследование

11:05
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Полицейский ППС на Камчатке попал под уголовное преследование

Городской следственный отдел в Елизово возбудил уголовное дело в отношении сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД России по Елизовскому району. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

«По предварительным данным, 6 мая 2024 года в ходе исполнения должностных обязанностей сотрудник полиции, прибыв в Елизовское общежитие и обнаружив мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, посадил его в служебный автомобиль. Однако в пути незаконно высадил его в районе улицы Архангельской города Елизово, оставив в одних носках и брюках, то есть в одежде, не соответствующей погодным условиям. На следующий день тело мужчины было найдено в районе указанного участка местности. Причиной смерти стало переохлаждение», — говорится в сообщении.

Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в ч.3 ст. 286 УК РФ. Полицейский отправлен под стражу. По делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

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