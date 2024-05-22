Перестать использовать пластик на Командорах — экологи и законодатели Камчатки едины в этом мнении

Вопросы о проведении в Алеутском муниципальном округе эксперимента по ограничению использования изделий из полимерных и комбинированных материалов (пакеты, сумки и проч.), а также товаров одноразового применения из различных видов пластмассовых материалов осудили в ЗАКС на Камчатке.

Совещание пошло под председательством руководителя комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности Оксаны Герасимовой. На осуждение были приглашены представители МинЖКХ, Минэконом и Минприроды Камчатского края, в режиме ВКС - глава Алеутского муниципального округа Светлана Арнацкая и директор нацпарка «Командорские острова» Анастасия Кузнецова и общественники.

Арнацкая рассказала, какие меры по внедрению эксперимента по борьбе с пластиком уже приняты.

«Учреждения культуры, которые проводят массовые праздники, во время их проведения отказались от использования пластиковой посуды в пользу биоразлагаемой», — отметила глава Алеутского муниципального округа.

Также на Командорах внедряется учет завозимых предпринимателями пластиковых пакетов. Изучается вопрос возможности замены их на хозяйственные сумки-шоперы из ткани, которые могли бы шить в посёлке. В дирекции нацпарка отметили, что сбор пластика на Командорских островах ведется с 2015 года. Он обрабатывается и подготавливается к утилизации. Основной проблемой стал вопрос вывоза спрессованного материала с островов.

Нацпарку «Командорские острова» и предприятиям, которые занимаются сбором пластикового мусора, было предложено проанализировать его объемы в прессованном виде для организации вывоза. Кроме того, было решено перенести учет и анализ объемов пластикового мусора, выброшенного океаном, на летнее время.