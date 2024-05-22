Очередной этап игры «Победа-2024» состоялся на Камчатке

Очередной этап муниципального финала военно-спортивной игры «Победа-2024» состоялся в Елизове в минувший понедельник. Об этом рассказали в Администрации муниципалитета.

В этом году 19 команд из каждого поселения Елизовского района сражаются за право выступать на краевых соревнованиях, а в дальнейшем, при условии абсолютной победы, – представлять родной полуостров на уровне страны.

Почётное право первым приветствовать командующего парадом было предоставлено командиру отделения Пионерской средней школы им. М.А. Евсюковой. Команда «Юный воин» этой школы стала лидером муниципального и краевого этапов военно-спортивной игры «Победа-2023».

Каждая команда приветствовала членов судейской коллегии, в которую вошли военнослужащие войсковых частей Елизовского района. Оценивалась в первую очередь синхронность и слаженность действий всей команды, а особый упор был сделан на подготовку капитанов команд и их способности командовать строем.

Также в этот день участников наградили по итогам прошедших состязаний «Победы».

Финал игры запланирован на 25 мая - командам предстоит преодолеть самый тяжелый и самый важный этап ВСИ – военно-тактическую игру на местности. По традиции полосы препятствий оборудуют в елизовской Долине уюта.