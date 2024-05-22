Юные камчатцы активно занимаются каратэ-киокусинкай

Проект «Киокусинкай в школу» реализуется в Елизовской средней школе № 9 имени Романа Васильевича Федины второй год. На сегодня им охвачено 22 ребёнка. Ою этом рассказывают в пресс-службе правительства края.

Учитель физической культуры в школе № 9 Дмитрий Малинин обучает детей с 1 по 9 класс каратэ-киокусинкай второй год.

Преподаватель данным видом спорта занимается с 1996 года и ни разу не жалел о своём выборе. Когда проект стартовал на Камчатке, то тренер очень обрадовался.

«Я даже представить не мог, что в нашем крае будет реализовываться такой масштабный проект. Данный вид спорта развивает дисциплину, координацию, силу, выносливость и это именно то, что нужно детям. Школьники занимаются каратэ-киокусинкай второй год и уже достигли хороших результатов: среди них есть победители и призёры многих турниров. Уверен, что на этом мы не остановимся и проложим участие в соревнованиях», — рассказал Дмитрий Малинин.

Проект реализуется по инициативе трёхкратного чемпиона мира по карате-киокусинкай Хаида Мантаева при поддержке полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Камчатский край участвует в программе с 2022 года - за это время на полуострове задействованы 3 общеобразовательные организации: Центр образования «Эврика», Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины и средняя школа № 45 Петропавловск-Камчатского городского округа, в которых данным направлением охвачено 136 обучающихся.