Камчадал с Таймс-сквер

Поездка председателя Ассоциации КМНС Камчатского края в Штаты весной этого года стала одной из самых обсуждаемых тем в местных социальных сетях. Пожалуй, такой порции негатива Андрей Метелица от земляков еще не получал.

Отметим, что он поехал в Нью-Йорк в составе российской делегации, чтобы принять участие в 23-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Когда Метелица вернулся, мы решили дать ему возможность ответить своим хейтерам.

– Андрей Михайлович, главный вопрос, который задают вам в соцсетях: так ли уж важно было представителю коренных жителей Камчатки ехать в Нью-Йорк, в недружественное государство?

– Вы же не будете задавать такой вопрос постоянному представителю России при ООН Василию Небензе. Василий Алексеевич работает в Нью-Йорке, потому что там располагается штаб-квартира ООН, где он представляет нашу страну. С той же целью туда поехал и я, как выпускник Школы общественной дипломатии. Это программа Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, МГИМО и МИД России. Она готовит людей представлять коренные малочисленные народы нашей страны на международных площадках. Иначе эту нишу займут те, кто давно не живет в России, спекулирует на теме КМНС и выступает с антироссийской позицией. Когда на такие международные встречи приходит наша делегация, то «представители КМНС», которые планировали критиковать нашу страну, стараются там не светиться, либо выступают крайне аккуратно.

Каждый член нашей делегации начинает свое выступление с того, что называет свое имя и социально-культурный регион, который он имеет право представлять. Мы заявляем о том, что уполномочены выступать от имени своей страны, от имени своих народов. Кроме нас, таких полномочий нет ни у кого.

В своем коллективном заявлении наша делегация потребовала от Фонда добровольных взносов ООН не выделять гранты людям, которым мы не доверяем, которые не имеют отношения к легитимным представительским органам наших коренных народов. Это очень важно.

В Красноярском крае аплодируют своим делегатам, которые выступали в штаб-квартире ОНН. На Камчатке почему-то – обратная реакция. Видимо это связанно с тем, что долгие годы Ассоциация КМНС Камчатского края не участвовала на международных площадках, и для большинства населения эта деятельность чужда и незнакома.

– Когда российский общественный деятель постит фото с Таймс-сквер, это вряд ли вызовет аплодисменты у его земляков.

– Это была всего лишь одна фотография, не связанная с моей работой во время командировки. У меня было два свободных дня, когда я смог погулять по городу. Думаю, любой человек, впервые попавший в Нью-Йорк, сфотографировался бы в его исторических местах.

– Кто оплатил вашу командировку?

– Я сам с недоверием отношусь к тем, кто, имея российское гражданство, посещает такие мероприятия за счет иностранных организаций. Но у меня нет таких спонсоров. Мою поездку оплатил благотворительный фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это всероссийский фонд, который выделяет гранты на подобные цели. Мне предстоит отчитаться перед ним за каждый потраченный рубль.

– В том числе за бизнес-класс?

– Я ни разу в жизни не покупал себе билеты в бизнес-класс, на все мероприятия нам приобретают билеты эконом-класса. Я как обычный гражданин коплю мили и потом делаю апгрейд класса обслуживания. Если кто-то не знает, как это делать, могу поделиться своим опытом.

– Насколько мне известно, уполномоченная по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае Роза Долган тоже планировала поехать на эту сессию. Но на ее поездку денег не нашлось.

– Роза Михайловна занимает государственную должность. Ее командировки оплачивает бюджет края. Если бы она была направлена в эту командировку, я бы не поехал. Но сложилось так, как сложилось. Может быть, это к лучшему, поскольку на таких форумах выступления представителей общественных организаций имеют больший вес, чем сотрудников государственных органов. Мало того, для международных выступлений нужно иметь определённые компетенции и уметь писать доклады для этих выступлений. К примеру, текст выступления должен быть построен таким образом, чтобы уложиться в 3 минуты, этот текст должен быть удобен для перевода и понимания иностранцами.

Сейчас в Школе общественной дипломатии проходит обучение еще один представитель Камчатского края. Это Надежда Неёлова. Возможно, в следующий раз в такую командировку поедет она.

– Одно из ваших выступлений в штаб-квартире ООН было посвящено влиянию санкций в отношении России на права населяющих ее народов. В чем выражается это влияние?

– Приведу пример, связанный как раз с моей командировкой. Из-за санкций нам пришлось лететь из России в США через Египет: 5 с половиной часов до Каира, оттуда 11 с половиной часов до Нью-Йорка. Как мне потом сказали, такая продолжительность полета даже вредна для здоровья. Если бы не визовые ограничения, блокировка линий авиасообщений и российских платежных систем, эта поездка была бы короче и стоила бы в разы дешевле. Таким образом, созданы транспортные и финансовые преграды, которые затрудняют представителям коренных малочисленных народов России заявлять свою позицию на международном уровне.

Но я считаю, что мы не зря преодолели этот путь. Выступления представителей нашей делегации были яркими, убедительными. Мы рассказали не только о проблемах, но также о своих достижениях. Обычно принято показывать в качестве примера бережного отношения к коренным малочисленным народам опыт других стран. Но мы рассказали, что Россия достигла гораздо большего, чем многие государства.

Например, на Аляске есть коллегиальный орган, аналогичный нашим региональным комиссиям по регулированию вылова анадромных видов рыб, который определяет условия лососевого промысла. В него входят представители местных коренных народов, но без права голосовать. Я вхожу в упомянутую комиссию в Камчатском крае как председатель ассоциации КМНС с правом голоса. Если я оказываюсь в меньшинстве при голосовании, то имею право высказать особое мнение, которое будет отражено в протоколе.

В самом крупном коллегиальном органе России по рыболовству – Дальневосточном научно-промысловом совете – участвуют 6 представителей коренных народов из различных регионов. Это позволяет нам заявлять свою повестку и влиять на принятие решений.

Мы должны показывать на международных площадках такие примеры, на которых могут учиться другие страны.

– Сессия, которую вы посетили, совпала по времени с подготовкой к лососевой путине. В крае проходят заседания комиссии, которую вы упомянули. Не важнее ли вам быть в эти дни на Камчатке, а не за границей?

– Я вернулся 27 апреля и в тот же день принял участие в заседании комиссии под председательством губернатора Владимира Солодова. Там как раз обсуждалась организация лососевой путины. Если бы оно состоялось раньше, я бы сократил время своей поездки или не поехал бы вовсе. Для меня интересы коренных малочисленных народов Камчатки, для которых рыболовство играет большую роль, конечно, важнее.

Вопросы задавал Кирилл МАРЕНИН

Справка

Постоянный форум − это один из трех органов ООН, в мандат которого входит непосредственно работа над вопросами коренных народов.

В него входят представители Африки, Азии, Америки, Карибского бассейна, Арктики, Центральной и Восточной Европы, Российской Федерации, Тихоокеанского региона.

23-й сессия форума прошла с 15 по 26 апреля. Ее темой стали укрепление права коренных народов на самоопределение, привлечение внимания к мнению молодежи из числа коренных народов.

Активное участие в этом мероприятии приняли представители организаций коренных народов Ямала, Камчатки, Югры, Красноярского края, Якутии, Карелии и Мурманской области.