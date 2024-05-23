Первенство Елизовского района по айкидо прошло на Камчатке

Традиционное Первенство Елизовского муниципального района по айкидо состоялось в субботу 18 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Администрации ЕМР.

Соревнования принимали участников в стенах спортивной школы «Ратибор» в Термальном. На татами спортшколы вышли 50 спортсменов, в том числе из краевой столицы.

Так, победителями и призёрами в дисциплине кихон-вадза (парный разряд) стали: Мария Назарова, Андрей Леонович, Виолетта Калимуллина, Вероника Будькова, Снежана Гребенщикова и Семен Дежкин, занявшие первые места. Серебро у Виктора Щелокова, Дмитрия Аникеева, Ивана Юдина, Алены Кузив и Ярославы Агаповой. Бронзовая медаль досталась Дарье Чернятиной, Юлии Денисовой, Софии Лебедевой, Никите Карпову, Марии Колесник, Арсению Сущеву, Денису Шуцкому и Даниилу Пойманову.

В дисциплине дзию-вадза (парный разряд) призовые места распределились следующим образом: первое место – Наталья Черная, Алексей Турушев и Виктор Щелоков; второе место – Георгий Пискунов, Богдан Мищенко и София Мамонтова; третье место –Кристина Желвакова, Алиса Такатлы, Дмитрий Аникаев, Андрей Леонович, Егор Середкин и Даниил Пойманов.

В дисциплине дзию-вадза (групповой разряд): золотая медаль у Софии Мамонтовой, Богдана Мищенко, Виктора Щелокова; серебряная медаль у Кристины Желваковой, Алексея Турушева, Дениса Шуцкого; бронзовая медаль у Натальи Черной, Алисы Такатлы, Даниила Пойманова и Егора Середкина.

Районные соревнования организованы Управлением культуры, спорта и молодёжной политики Администрации ЕМР, Региональным отделение ОФСОО «Национальный совет айкидо России» в Камчатском крае и МБУ ДО СШ «Ратибор».