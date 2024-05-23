Елизовчанина на Камчатке повторно «поймали» на  икорном контрафакте

Совместный рейд по пресечению противоправной деятельности в сфере оборота водных биоресурсов провели сотрудники погрануправления ФСБ РФ и полиции. Был проверен частный дом в городе Елизово, владелец которого уже попадал в поле зрения Фемиды.

«В подсобных помещениях домовладения обнаружено более 150 кг икры лососевых видов рыб, не имеющей документов, подтверждающих легальность ее происхождения и безопасность для потребителя. Владелец икры ранее уже попадался на обороте нелегальной продукции: тогда у него было изъято более 570 кг лососевой икры», — говорится в сообщении ПУ ФСБ России.

Мужчина не собирался заканчивать с преступной деятельностью, об этом говорили и другие находки в подсобных помещениях

«Обнаружена металлическая и пластиковая тара для фасовки икры, промышленные весы, записи, подтверждающие факты сбыта икры в особо крупном размере, а также запрещенный для использования в пищевой промышленности икорный консервант Е-239 (уротропин)», — сообщается в пресс-релизе.

Было принято решение об изъятии продукции водных биоресурсов. В отношении владельца икры возбуждено уголовное дело «за производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».