Семена белокочанной капусты высаживают в теплицах камчатского сельхозпредприятия «Овощевод»

Предприятие «Овощевод» в нынешнем году подготовило 25 гектаров посевных площадей под выращивание белокочанной капусты. Для этого в теплицах высаживаются семена, чтобы вырастить порядка 900 тысяч саженцев. Предприятие работает по госзаказу и снабжает детские сады, школы, больницы и другие учреждения Елизовского района, «борщевым» набором. Кроме этого, «Овощевод» имеет торговые точки в которых предлагает жителям края свежие овощи по доступным ценам.

«Нами подготавливается грунт – обеззараженный торф, он очищен от сорняков в вредителей, болезней. Специальная машина подает торф в кассеты. Насос подбирает семена и укладывает в каждую ячейку. Дальше проходит процесс присыпки вермикулитом для того, чтобы из торфа не уходила лишняя влага. На данном этапе посева минеральные и органические удобрения не требуются. Через 35-40 дней саженцы высадят в открытый грунт»,— Елизавета Третьякова, агроном сельскохозяйственного предприятия «Овощевод».

Во время весенних полевых работ во всех предприятиях на территории Камчатского края картофель будет высажен на площади 851 гектар, овощи открытого грунта — на площади 244 гектара, кормовыми культурами засеют на более чем 4,4 тысячи гектаров.

Напомним, что вопрос развития сельского хозяйства неоднократно обсуждался во время рабочих поездок Михаила Мишустина по регионам, в том числе по Дальнему Востоку. В результате Правительством был принят ряд решений по дополнительной поддержке этого направления сельского хозяйства. Среди мер – субсидии на производство овощей в защищённом и открытом грунте, а также на проведение агротехнологических работ.