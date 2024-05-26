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  4. На Камчатке 13 человек тушили пожар в трехэтажном доме

На Камчатке 13 человек тушили пожар в трехэтажном доме

12:15
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На Камчатке 13 человек тушили пожар в трехэтажном доме

Расселенный трехэтажный дом в Петропавловске на Камчатке тушили 13 человек, передает пресс-служба краевого управления МЧС через свой телеграм-канал.

«Все произошло в трехэтажном расселенном доме на улице Дзержинского вечером 25 мая. На месте вызова работал личный состав первой и третьей пожарно-спасательных частей – 13 человек на трёх единицах техники».

Как стало известно информагентству «Камчатка», возгорание было оперативно ликвидировано. В результате пожара на третьем этаже повреждены деревянные перегородки, потолочные перекрытия и вещи на общей площади 80 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания выясняют сотрудники государственного пожарного надзора.

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