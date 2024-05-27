Бездомных животных на Камчатке должно стать меньше

Два городских округа — Вилючинск и Петропавловск-Камчатский не выполнили взятые показатели по отлову бездомных животных. Так, в Петропавловске-Камчатском с начала года отловлено 170 животных из 950 запланированных, в Вилючинске из 130 – 73. Об это сообщили на заседании рабочей группы по обращению с безнадзорными животными под председательством Ирины Унтиловой.

По информации министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслава Черныша, в 2024 году в крае запланировано отловить 3051 животное. Из этого числа отловлено 915 и 526 из них стерилизовали. В приюты передали 361 животное, а более 60 нашли новых хозяев. С начала года зафиксировано 41 происшествие, в том числе 29 нападений бездомных животных, 9 – животных, имеющих владельцев, 3 случая – дикие животные.



«Сегодня на краевом уровне созданы законодательные рамки, заложены необходимые средства. Более того, министр сельского хозяйства заверил, что возможно увеличение плановых цифр по отлову животных и, соответственно, рост бюджетного финансирования. При этом цель остается прежней – максимально уменьшить число бездомных животных. Успех этой работы зависит от муниципалитетов. Коллегам на местах были поставлены конкретные задачи со сроками», — сказала председатель Законодательного Собрания.



На совещании отметили факт, что в ряде муниципалитетов интенсивность работы по отлову снизилась.



«Приняв законы по обращению с животными, мы ставили главной целью – сократить популяцию бездомных собак на улицах наших городов и поселков. Для этого нужно планомерно отлавливать животных и проводить стерилизацию. Сегодня мы видим, что в ряде муниципалитетов эта работа замедлилась. В «красной зоне» – Вилючинский городской округ и Петропавловск-Камчатский», — сказала председатель комитета по природопользованию Законодательного Собрания края Оксана Герасимова.



Напомним, что в 2022 году были приняты два закона Камчатского края в сфере обращения с животными. Это позволило, в том числе, активизировать работу по проведению процедуры ОСВВ в отношении бездомных животных и создать приюты постоянного содержания. На законодательном уровне появились новые нормы, касающиеся маркирования животных, проведения мониторинга численности животных без владельцев и др.