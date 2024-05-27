Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Глава региона Владимир Солодов выступит с отчётом перед камчатскими парламентариями, 20 июня

Глава региона Владимир Солодов выступит с отчётом перед камчатскими парламентариями, 20 июня

11:15
38
Глава региона Владимир Солодов выступит с отчётом перед камчатскими парламентариями, 20 июня

Отчет о работе краевой исполнительной власти заслушают в Законодательном собрании региона. Это произойдёт 20 июня и как подчеркнул губернатор Владимир Солодов на сегодняшнем расширенном оперативном совещании — это одно из важнейших политических событий.

«Вместе с Законодательным собранием Камчатского края прошу всех ответственных активно включиться в итоговую работу, поскольку отчётность перед депутатами является одновременно и отчётностью перед гражданами Камчатского края о той работе, которую мы проводим. Поэтому необходимо относиться к ней с особым вниманием и содержательным подходом», — сказал Владимир Солодов.

Напомним, что по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Солодова в регионе проводятся публичные отчёты о работе правительства. С ними выступают члены краевого правительства. По мнению главы региона, выездные отчёты предполагают решение нескольких задач: доклад о проделанной работе в рамках решения наиболее важных проблем районов, актуализацию планов по развитию муниципальных образований. Также такие встречи являются эффективным каналом обратной связи с населением.

В прошлом году в отчёте перед депутатами Владимир Солодов затронул темы экономической обстановки и поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме того, губернатор Камчатского края уделил внимание вопросам, касающимся развития рыбопромышленного комплекса и внутреннего туризма, логистики и сельского хозяйства

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Камчатский край назвал имена победителей регионального конкурса «Ученик года»
Камчатские морпехи получат патроны для снайперских винтовок. Регион поддерживает фронт
Студенты камчатских ВУЗов играли в РосКвиз на знание истории камчатского парламентаризма
Село Лесная на Камчатке получит новую школу — поручение дал губернатор региона Владимир Солодов
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.