Глава региона Владимир Солодов выступит с отчётом перед камчатскими парламентариями, 20 июня

Отчет о работе краевой исполнительной власти заслушают в Законодательном собрании региона. Это произойдёт 20 июня и как подчеркнул губернатор Владимир Солодов на сегодняшнем расширенном оперативном совещании — это одно из важнейших политических событий.

«Вместе с Законодательным собранием Камчатского края прошу всех ответственных активно включиться в итоговую работу, поскольку отчётность перед депутатами является одновременно и отчётностью перед гражданами Камчатского края о той работе, которую мы проводим. Поэтому необходимо относиться к ней с особым вниманием и содержательным подходом», — сказал Владимир Солодов.

Напомним, что по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Солодова в регионе проводятся публичные отчёты о работе правительства. С ними выступают члены краевого правительства. По мнению главы региона, выездные отчёты предполагают решение нескольких задач: доклад о проделанной работе в рамках решения наиболее важных проблем районов, актуализацию планов по развитию муниципальных образований. Также такие встречи являются эффективным каналом обратной связи с населением.

В прошлом году в отчёте перед депутатами Владимир Солодов затронул темы экономической обстановки и поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме того, губернатор Камчатского края уделил внимание вопросам, касающимся развития рыбопромышленного комплекса и внутреннего туризма, логистики и сельского хозяйства