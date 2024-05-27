Последствия циклона ликвидируют на Камчатке. Ход работ на контроле у губернатора

Работы по восстановлению повреждённой инфраструктуры после удара циклона по Камчатке продолжаются. Они находятся на личном контроле губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

О текущей обстановке доложил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев

«Непогода сохранится на территории полуострова ещё два дня. Хочу отметить, что мы выполнили заблаговременное информирование населения по средствам смс-сообщений. Для края циклон обернулся нарушениями работы коммунальной инфраструктуры. В Усть-Большерецком районе и в микрорайонах Петропавловска-Камчатского было отключение электроснабжения, оно было оперативно восстановлено. Также в Усть-Большерецком районе произошёл подмыв подъезда к селу Паужетка, в том самом месте, где его подсыпали. При очередном ремонте, который состоится после завершения всех циклонных мероприятий, это место будет усиленно. При прохождении циклона граждане не пострадали», — сообщил Сергей Лебедев.

Кроме того, в муниципалитетах падали заборы, на двух зданиях была сорвана обшивка, а также выкатывались мусорные баки с контейнерных площадок на дороги.

«Наблюдались сбои в работе ливневых канализаций. На федеральной трассе Елизово в районе аэропорта ливневая канализация не справлялась. Сейчас подрядная организация, которая занимается содержание трассы выполняет работы по очистке ливневок», — сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Миронов.

Глава региона заострил внимание на работе ливневых канализаций.

«Работу ливневок необходимо обозначить как системное направление работы. Кроме того, необходимо качественно проработать вопрос, касающийся мусорных баков. Необходимо продумать, как их можно закрепить, потому что они могут привести к серьезным дорожно-транспортным происшествиям», — сказал Владимир Солодов.

Кроме того, в Петропавловске были зафиксированы падения деревьев. Как доложила заместитель главы Петропавловск-Камчатского городского округа Юлия Иванова, одно из них повредило автомобиль. Ещё одну машину повредил кусок железа, который оторвало с кровли дома.

Владимир Солодов в оперативном порядке поручил проработать эти случаи с юристами и связаться с пострадавшими автовладельцами для того, чтобы разъяснить, как можно компенсировать ремонт машин.