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  4. Визит двух бизнес-делегаций из Китая на Камчатку ожидают в июне

Визит двух бизнес-делегаций из Китая на Камчатку ожидают в июне

16:55
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Визит двух бизнес-делегаций из Китая на Камчатку ожидают в июне

С 17 по 20 мая 2024 года в городе Харбине состоялась VIII Международная Российско-Китайская ярмарка. Камчатская делегация представила на ЭКСПО-2024 продукцию предприятий рыбо- и сельскохозяйственнных комплексов, сувенирные товары и туристический потенциал полуострова.

«Камчатка представила свой инвестиционный потенциал на трёх площадках деловой программы форума. Был проведён целый ряд встреч с китайскими предпринимателями и с инвестиционными фондами, также достигнута договоренность с департаментом культуры и туризма провинции Хэйлунцзян о поддержке промотура, который мы запланировали на летний период. В целом, по итогам этих переговоров, которые были проведены в июне месяце, мы ожидаем визит двух китайских бизнес- делегаций. У китайских партнёров основной интерес вызывают сотрудничество в области рыбной промышленности и туризма», — рассказала Юлия Морозова.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул необходимость развития дальнейшего сотрудничества.

«Я считаю, что мы выходим на качественно новый уровень по итогам этой поездки. Необходимо закрепить основные направления и готовить следующий визит на моем уровне в Харбин для того, чтобы мы дальше продолжали укреплять сотрудничество», - заявил глава региона.

Напомним, что также на полях VIII Российско-Китайского ЭКСПО было подписано соглашение между санаторием «Начикинским» и одним из крупнейших харбинских туроператоров, работающим с Российской Федерацией более 20 лет — Heilongjiang Tian Ma International Travel Service Group.

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