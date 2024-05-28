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  4. XIV Съезд предпринимателей на Камчатке собрал рекордное число бизнесменов

XIV Съезд предпринимателей на Камчатке собрал рекордное число бизнесменов

10:40
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XIV Съезд предпринимателей на Камчатке собрал рекордное число бизнесменов

XIV Съезд предпринимателей на Камчатке открылся 14 мая и собрал рекордное количество представителей бизнес-сообщества, сообщили в правительстве региона. Впервые Съезд предпринимателей на Камчатке состоялся в 2008 году. Инициатива проведения мероприятия принадлежала депутату Законодательного собрания Камчатского края Рашиду Шамояну. Тогда он возглавлял ассоциацию предприятий и предпринимателей Камчатки.

Организаторами съезда традиционно выступают региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Торгово-промышленная палата Камчатского края.

«Прошли мероприятия, которые были посвящены реализации крупных инвестиционных проектов и возможности вовлечения в них малого бизнеса. Были рассмотрены вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, проведены дискуссионные площадки и круглые столы по вопросам развития туризма, кадрового обеспечения экономики, медиации. Тридцатого мая состоится пленарное заседание и итоговое заседание съезда», — отметила заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что предложения, которые были выдвинуты в рамках проведения съезда, должны быть консолидированы.

«Мы договаривались, что итоги обсуждения мы зафиксируем в виде конкретных договорённостей, сейчас их необходимо финализировать и закрепить», - заявил глава региона.

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