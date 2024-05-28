Вопрос прямого авиасообщения Камчатки с Харбином необходимо детально проработать — Владимир Солодов

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, поручил детально проработать вопрос прямого авиасообщения Камчатки с Харбином. Этот план родился по итогам недавнего российско-китайского ЭКСПО в Харбине. В рамках работы на выставке было заключено соглашение с крупным туроператором, проведены переговоры и встречи по вопросам развития туризма и привлечения инвестиций в Камчатский край. Прямое авиасообщение панируется открыть в 2025 году.

«Прямое авиасообщение с Харбином фиксируем как конкретную договоренность. Сейчас нам нужно закрепить её в формате совместно реализуемого с китайскими коллегами проектом. Тем самым мы выйдем на качественно новый уровень. Это интересно не только для нас, но и для китайской стороны, поэтому данное направление работы возьмём как ключевое с учётом запуска нового международного аэропорта. Я прошу проработать этот вопрос и в 2025 году прямой рейс запустить», — сказал Владимир Солодов.

Справка: Российско-Китайское ЭКСПО — это эффективная платформа для обсуждения вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также расширения контактов между регионами России и Китая. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации. Организаторы с китайской стороны — Министерство коммерции Китайской Народной Республики, Народное Правительство провинции Хэйлунцзян.