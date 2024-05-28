Жизненно важные лекарства поступили на Камчатку. Было поставлено 665 наименований 

В Камчатский край поставлено 665 наименований лекарственных препаратов, сообщили в правительстве региона. Большая часть из них — жизненно необходимые. Глава региона подчеркнул, что работа будет продолжена до тех пор, пока дефицит не будет ликвидирован.

«Работа ведётся, но важно не то, сколько граждан получают лекарства, а то, сколько не получают. Эта цифра должна стремиться к нулю. Пока она не будет нулевой — наша задача не решена. Прошу с учётом тех подходов, о которых мы говорили, закупать лекарства на постоянной основе, в том числе те медикаменты, которые не входят в перечень жизненно необходимых, в том числе те, которые привычны для граждан. Нам нужно исходить из презумпции помощи гражданину», — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Ранее глава субъекта потребовал ликвидировать нехватку лекарственных препаратов. Кроме того, в начале мая заработала горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения.

«В первую неделю, после открытия горячей линии по вопросу лекарственного обеспечения, у нас было порядка 70-ти обращений, за предыдущую неделю — 14 обращений. Все обращения находятся на моём личном контроле и отрабатываются. Более 80 процентов обращений уже отработано и пациенты получили лекарственные препараты. Было большое количество обращений из Елизовской районной больницы по поводу препарата, снижающего уровень холестерина в крови. Все обращения мы проработали, вызвали граждан на приём. Порядка восьми человек сейчас проходят стационарное лечение для расширения терапии», — сказал министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков.

С текущего года министерство здравоохранения Камчатского края перешло на централизованную закупку всех лекарственных средств для льготников. Обеспечение жителей полуострова теперь осуществляется через аптечные организации, в том числе аптечные пункты, аптеки готовых форм, шесть производственных аптек и два аптечных киоска.

Кроме того, в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптеки, осуществляют фармацевтическую деятельность 22 структурных подразделения медицинских организаций.

Напомним, Единый кол-центр Камчатского края был создан по инициативе губернатора региона Владимира Солодова. В 2021 году глава субъекта поручил повысить эффективность работы горячих линий путём создания кол-центра, который и был запущен в августе 2021 года. В 2023 году в Единый кол-центр поступило более 410 тысяч звонков.