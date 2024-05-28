Традиционное совещание перед началом «Путины - 2024» состоялось в Усть-Камчатске

Своевременный старт и организация путины, взаимодействие всех вовлечённых структур на период промысла и должное внимание охране биоресурсов стали основными темами совещания, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко

В совещании также также приняли участие Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания края Андрей Копылов, депутат Заксобрания Оксана Герасимова и представители рыбопромышленных предприятий Усть-Камчатска.

«В Камчатском крае и особенно в Усть-Камчатском районе уже давно достигнуто понимание между рыбоохранными структурами и рыбопромышленниками в части взаимодействия по охране водных биоресурсов. Как и в прежние годы, с 1 июня начнут функционировать посты на автомобильных дорогах края, к началу промысла в Усть-Камчатский район будут направлены дополнительные силы на предотвращение и пресечение браконьерства, а также в этом году будет особое внимание к местам незаконного производства, «скупкам» контрафактной рыбопродукции на территории всего края», — отметил Юрий Татаринов

Министр рыбного хозяйства Андрей Здетоветский поблагодарил рыбопромышленников за слаженную работу, организованный подход к принимаемым решениям в части проходных дней и ограничению лова.

«Я благодарен за столь пристальное внимание к нашему рыбацкому району губернатору края Владимиру Солодову, всем принимающим участие в организации промысла структурам и, конечно же, нашим рыбакам, рыбопромышленникам за всестороннюю поддержку и помощь району! Очередная путина для нашего района – это важнейшее событие, от исхода которого зависят заработки наших жителей и налоговые отчисления в местный бюджет», — прокомментировал итоги встречи Олег Бондаренко на странице своего телеграм-канала.