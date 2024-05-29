Краевые депутаты Камчатки исполнили наказы избирателей на сумму 55 миллионов рублей

Учреждения культуры и образовательные организации получили львиную долю депутатской поддержки в 2023 году. Депутатами краевого парламента исполнено 198 наказов на сумму более 55 млн рублей из регионального бюджета. На образовательную сферу потрачено больше 50 % выделенных денег, более 20% - на культуру, около 10 % - на спорт. Четверть средств были направлены на решение вопросов краевого, а 75 % - местного значения.

«Депутатский наказ – это поручение нашим парламентариям со стороны избирателей. На Камчатке 14 избирательных округов, за каждый из них несет ответственность депутат, который знает нужды, проблемы людей. Этот механизм позволяет решать вопросы локальные, социально- направленные: обновление материально-технической базы учреждений, озеленение, поддержка спорта, детства, людей старшего возраста», — рассказала Ирина Унтилова, председатель Заксобрания региона.

Наказы формируются депутатами в ходе личных и отчетных встреч, предварительно организованных приемов. Каждый депутат на решение вопросов в своем округе может направить 2 млн рублей. В программу включают проекты, предложенные трудовыми коллективами и общественными организациями.