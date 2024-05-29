Ученики 31-ой городской школы представят Камчатку на всероссийском уровне

Школьники из Петропавловска-Камчатского победили в региональном этапе Президентских спортивных игр. Об этом рассказали в Управлении образованием ПКГО.

Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» проходил на Камчатке с 22 по 24 мая. На нём команда средней школы № 31 Петропавловска-Камчатского заняла первое место в общекомандном зачёте.

Школьники состязались в пяти видах спорта: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис и футбол.

Учащиеся городской школы заняли первые места в четырёх дисциплинах: «Волейбол (смешанная команда)», «Легкая атлетика (девушки)», «Легкая атлетика (юноши)» и «Настольный теннис (девушки)». Ещё в двух дисциплинах ребята завоевали «бронзу»: «Баскетбол 3х3 (юноши)» и «Мини-футбол (юноши)».

В общекомандном зачёте второе место у ребят из средней школы № 40, на третьем месте учащиеся средней школы № 36.

Финал Президентских игр пройдет во всероссийском детском центре «Смена» Краснодарского края с 10 по 30 сентября 2024 года.