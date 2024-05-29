Новый танцевальный проект

Традиционные обычаи и обряды коренных народов Севера соединились в одном танцевальном проекте. Для зрителей Паланы артисты Корякского центра народного творчества в рамках отчётного концерта представили свою новую работу по мотивам рассказов об истории любви Кариты и Елтыгыйнына.

Известные и популярные фольклорные танцевальные коллективы столицы Корякского округа «Вэем», «Ангт» и детский ансамбль «Лэлэл» в этот раз решили объединить творческие силы для большого проекта. Руководители ансамблей и постановщики танцев на протяжении нескольких месяцев восстанавливали номера, поставленные много лет назад известным хореографом и создателем ансамбля «Вэем» Валерием Етнеутом. Приходилось обращаться к разным источникам, чтобы танцевальные композиции, которые увидел зритель в 2024 году, не сильно отличались от оригинала.

«Мы с Василием Ивановичем Баранниковым несколько лет назад пытались осуществить этот проект, но только в этом году удалось задуманную идею полностью воплотить в жизнь. В своё время все были очарованы постановками Валерия Етнеута, и нам захотелось что-то частично восстановить. Было сложно, так как прошло много лет. Хорошо, что остались люди, которые помнят его композиции. Пришлось обращаться к Елизавете Етнеут, другим знатокам творчества. Плохо, что не осталось видеоархива. При восстановлении вносились небольшие коррективы, но в целом всё осталось таким, как было в то время. Большую роль во всей этой работе сыграл опыт хореографов старшего поколения. Они очень хорошо нам помогли», - рассказала Наталья Федотова, художественный руководитель ансамбля «Лэлэл».

Зал был в полном восторге. Многие из зрителей прекрасно помнят танцевальные номера, с которыми ансамбли выступали много лет назад, поэтому ждали настоящего чуда. И оно, благодаря кропотливой работе хореографов, произошло. Танцевальные композиции восстановили, и уже другое поколение артистов с не меньшим азартом продемонстрировало на сцене великолепие северной танцевальной школы. Обновленные номера удачно сочетались со сценами исторического спектакля по пьесе Тана Богораза «Восемь племён. Чагарское поле».

«Работа проделана просто колоссальная. Нашим хореографам удалось восстановить много танцев, и, чтобы эти танцы логически смотрелись на сцене, чтобы было понятно, о чём они, - Наталья Сергеевна Федотова придумала такой интересный сюжет, когда известные персонажи Карита и Елтыгыйнын встретились, влюбились и поженились. Всё прекрасно заканчивается. Об этом не говорится в самом «Чагарском поле», там иначе заканчивается сюжет, а здесь - такое интересное продолжение. Я считаю, что зрителям всё происходящее понравилось, они были увлечены этой историей. Ансамбль «Вэем» всегда старается делать необычные постановки. Вот и в этот раз они не стали изменять своим правилам», - поделилась впечатлением о постановке Елена Солодякова, руководитель клубных формирований Корякского центра народного творчества.

За основу постановки взяты традиции и обычаи коренных малочисленных народов Севера. О многих из них уже начинают забывать. Поэтому артисты всегда рады, когда в зале собирается молодёжь и школьники. Именно с раннего возраста они должны впитывать родную культуру.

«Конечно, нам хотелось показать эту новую работу разным поколениям зрителей, но прежде всего - молодым людям. Их надо больше к этому приобщать. Когда что-то новое на сцене, это всегда привлекает внимание молодёжи, они стараются посмотреть, вникнуть и сделать определённые выводы. Наши сотрудники всегда стараются обновлять репертуар. В этот раз вот такую идею им удалось воплотить в жизнь. Радует, что месяцы репетиций не прошли даром. Очень приятно, когда человек болеет душой за своё дело, это сразу бросается в глаза. А наши режиссёры, ведущие, артисты, постановщики болеют за своё детище», - рассказала Оксана Хамидулина, директор Корякского центра народного творчества.

Планов у паланских танцевальных коллективов много, да и творческий потенциал позволяет осуществлять другие интересные совместные проекты. В этот раз за основу взято одно историческое произведение, а в следующем сезоне, возможно, что их будет уже несколько.

С. Манаенков.

Фото П. Крюкова.