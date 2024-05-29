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  5. День Пограничника на Камчатке воины отметили построением на площади Дзержинского

День Пограничника на Камчатке воины отметили построением на площади Дзержинского

17:45
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День Пограничника на Камчатке воины отметили построением на площади Дзержинского

Пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району выполняет задачи по охране более 16 000 км морских границ на Северо-Востоке страны в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Магаданской области и Республике Саха (Якутия), обеспечивает защиту экономических интересов Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Арктическому району.

Праздничные мероприятия отметили по военному чётко, без отступления от программы, требований устава и широкой огласки.

«В Петропавловске-Камчатском они открылись торжественным митингом на площади Дзержинского у монумента Славы пограничникам Камчатки. В ДК «Пограничник» гостей праздника ждали блюда полевой кухни, выставка истории пограничных войск, и концерт ансамбля песни и пляски "Пограничник Камчатки"», — сказано в сообщении.

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